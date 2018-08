Trzej obcokrajowcy zamordowani w Kabulu. "Znaleźliśmy ich ciała"

Video: Reuters TV

Autobus wjechał na minę w Afganistanie. Są zabici i ranni

31.07 | Co najmniej 11 osób zginęło, a 31 odniosło obrażenia we wtorek, gdy autobus wjechał na minę na zachodzie Afganistanu - poinformowała policja w prowincji Farah. Wszystkie ofiary to cywile, w większości kobiety i dzieci.

