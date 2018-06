Trybunał Sprawiedliwości za pasażerami. Decyzja w sprawie odszkodowań

Video: TVN24 BiS

Indyjskie linie lotnicze wprowadzają zadziwiajace zasady dla...

9.08 | Indyjskie linie lotnicze "Vistara" postanowiły zadbać o wygodę i bezpieczeństwo samotnie podróżujących kobiet. Mają na to kilka pomysłów. Po pierwsze, kobiety nie powinny zajmować środkowego miejsca w rzędzie krzeseł. Jeśli natomiast wykupią bilet z rezerwacją na to miejsce, będzie mogła go wymienić bez żadnych dodatkowych opłat, a siedzenie obok niej pozostanie puste. Po drugie, po wylądowanie, pracownik linii lotniczych odprowadzi ją do zaufanej taksówki. Mieszkańcom Europy Zachodniej może wydawać się, że to jakaś forma ograniczenia, ale kraj rzeczywiście ma na myśli bezpieczeństwo kobiet - ocenia Magdalena El Ghamari z Fundacji El-Karma - Po pierwsze, jest bardzo niebezpieczne. Po drugie, była rzesza skarg kobiet, które podróżowały samotnie. - mówi El Ghamari. Więc linie lotnicze wyszły im na przeciw. Wyjeżdżając do Indii trzeba zaznajomić się z panującymi tam zasadami i mieć pewność, ze ktoś w razie potrzeby nam pomoże - dodaje. Więcej w wideo z materiału TVN24 BiS

