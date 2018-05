"Nigdy nie zapłacimy za mur. Z poważaniem, Meksyk"

Prezydent USA Donald Trump znów mówił o murze na granicy z południowym sąsiadem. Podczas spotkania ze swymi zwolennikami w Nashville w stanie Tennessee stwierdził, że "Meksyk w końcu za niego zapłaci". Natychmiast odpowiedział mu prezydent Meksyku, Enrique Pena Nieto.

Na wiecu w Nashville Trump ostro skrytykował meksykańskie władze za to, że nie pomagają w powstrzymaniu napływu nielegalnych imigrantów z Hondurasu i innych krajów, którzy przez Meksyk dostają się do USA.

– Nie robią absolutnie nic, aby nam pomóc – powiedział prezydent USA.

"Karawana" migrantów utknęła w Meksyku. Nie wszystkim dopisze szczęście "Karawana"... czytaj dalej » Donald Trump kolejny raz powtórzył, że Meksyk zapłaci za wybudowanie muru wzdłuż granicy amerykańsko-meksykańskiej, który ma zatrzymać nielegalnych imigrantów i przemyt narkotyków.

– Nie chcę stwarzać problemu, ale mówię wam: w końcu Meksyk zapłaci za mur – zapewnił swych zwolenników Trump.

"Meksyk nigdy nie zapłaci za mur"

Na słowa amerykańskiego przywódcy natychmiast zareagował prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto, który powtórzył, że jego kraj "nigdy" nie zapłaci za mur na granicy z USA.

"Prezydencie Donaldzie Trumpie: Nie. Meksyk nigdy nie zapłaci za mur. Ani teraz, ani kiedykolwiek. Z poważaniem, Meksyk" - napisał.



President @realDonaldTrump: NO. Mexico will NEVER pay for a wall. Not now, not ever.



Sincerely, Mexico (all of us). — Enrique Peña Nieto (@EPN) 30 maja 2018