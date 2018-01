Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób ograniczenie amerykańskich funduszy wpłynie na operacje antyterrorystyczne w regionie - oznajmił rząd w Islamabadzie, ale podkreślił, że wojna z terrorystami, która ciągnie się od blisko 17 lat, kosztowała już ten kraj ponad 120 miliardów dolarów.

Komunikat przypomina, że dzięki współpracy Pakistanu Stanom Zjednoczonym udało się "zdziesiątkować Al-Kaidę".

Waszyngton wstrzymuje pomoc. Pakistańczycy palą flagi USA Stany Zjednoczone... czytaj dalej » Resort dyplomacji Pakistanu wydał oświadczenie, w którym skrytykował władze USA za utrudnianie współpracy, arbitralne ustalanie terminów, zmiany kryteriów i niekonsultowane oświadczenia, które są "kontrproduktywne w walce przeciw wspólnym zagrożeniom".

Przewodnicząca komisji spraw zagranicznych wyższej izby parlamentu Nuzhat Sadiq powiedziała agencji Associated Press, że decyzja Waszyngtonu będzie miała bardzo zły wpływ na stosunki amerykańsko-pakistańskie. - To, co robią teraz USA, to nie jest dobra polityka walki z terroryzmem i na rzecz trwałego pokoju w tym regionie - dodała Sadiq.

AP przypomina, że Pakistan rozpoczął budowę licznych punktów kontrolnych na granicy z Afganistanem, na której buduje też ogrodzenie. Przeciw obydwu inicjatywom protestuje Afganistan, który tej granicy nie uznaje.

"Podwójna gra Pakistanu". USA wstrzymają wypłatę pomocy Ambasador USA... czytaj dalej » Z kolei agencja AFP zwraca uwagę, że Stany Zjednoczone potrzebują dobrych relacji z Pakistanem, ponieważ jego wpływy i środki nacisku mają fundamentalne znaczenie dla ewentualnych rozmów pokojowych z talibami, a siły zbrojne USA muszą korzystać z przestrzeni powietrznej Pakistanu i jego dróg, aby prowadzić operacje w Afganistanie. Pogorszenie relacji z Islamabadem byłoby więc zdecydowanie niekorzystne dla Waszyngtonu.

Co więcej, Pakistan jest jedynym krajem muzułmańskim mającym broń nuklearną i Amerykanie chcieliby mieć pewność, że nie wpadnie ona w ręce ekstremistów - wyjaśnia AFP.

Niektórzy eksperci uważają, że USA nie mogą za pomocą nacisków zmusić Islamabadu do bardziej energicznej walki z dżihadystami, ponieważ priorytetem dla tamtejszego rządu jest kontrowanie wpływów Indii, a nie tępienie terrorystów na własnych granicach.

AFP ostrzega też, że jeśli pogorszą się relacje obu państw i Waszyngton straci wpływy w Islamabadzie, to tamtejszy rząd zwróci się zapewne ku Chinom, które już zaangażowały się w wielkie inwestycje i wart 60 miliardów dolarów projekt infrastrukturalny w Pakistanie.

Chiny były zresztą pierwszym krajem, który skrytykował USA za zawieszenie pomocy dla Islamabadu.

33 miliardy dolarów "głupiej" pomocy i w zamian "tylko kłamstwa" Prezydent Donald... czytaj dalej » Biały Dom wyjaśnił, że USA zawieszają pomoc dla Pakistanu do czasu podjęcia przezeń zdecydowanych działań przeciwko afgańskim talibom i powiązanej z nimi siatce Hakkanich.

W ocenie ekspertów Waszyngton zamierza zamrozić fundusze rzędu 255 milionów dolarów amerykańskich, które Pakistan otrzymywał w ramach pomocy wojskowej na zakup ciężkiego sprzętu oraz na szkolenia.

Decyzja o zawieszeniu pomocy finansowej dla Pakistanu jest pochodną oceny prezydenta USA Donalda Trumpa, który uznał - i napisał na Twitterze - że Pakistan udziela schronienia terrorystom i oszukuje USA.

"Dają bezpieczne schronienie terrorystom, na których polujemy w Afganistanie, z niewielką pomocą. Nigdy więcej! Stany Zjednoczone jak głupie dały Pakistanowi przez ostatnie 15 lat w ramach pomocy ponad 33 mld dolarów, a oni nie dali nam nic poza kłamstwami i zwodzeniem, uważając naszych przywódców za głupców" - głosił tweet prezydenta.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 stycznia 2018