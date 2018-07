Donald Trump w Helsinkach. Przyjechał na rozmowę z Putinem

Foto: PAP/EPA/MAURI RATILAINEN Video: Fakty TVN

Szef MON zmienia temat, szef MSZ milczy. Polskie oczekiwania...

Po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych skrytykował sojuszników z NATO i ujawnił brak sympatii do Unii Europejskiej, Europa, a zwłaszcza Polska, z zapartym tchem czeka na to, co Donalda Trump osiągnie na spotkaniu z Władimirem Putinem. To kluczowy moment, sprawdzian politycznych intencji.

