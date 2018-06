Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że "wszystko jest gotowe" do jego - zaplanowanego na 12 czerwca - spotkania w Singapurze z północnokoreańskim przywódcą Kim Dzong Unem.

- Wygląda na to, że spotkanie jest gotowe. Wszystko jest gotowe do szczytu - oświadczył Trump dziennikarzom, witając w Białym Domu premiera Japonii Shinzo Abego. - Wszystko idzie bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tak pozostanie - dodał.

Powiedział jednak, że "temat zawsze może się zmienić". - W tym świecie nic nie jest pewne - zaznaczył.

"Nie sądzę, żebym musiał się bardzo przygotowywać"

Amerykański prezydent mówił też, że USA "nie mogą" znieść sankcji wobec Korei Północnej, bo są one "niezwykle silną" bronią. - Mógłbym ich dodać o wiele więcej, to może się zdarzyć, ale zdecydowałem, by w tym momencie tego nie robić - powiedział.

Jak pisze agencja Reutera, Donald Trump uznał, że jest bardzo dobrze przygotowany do spotkania z Kimem. - Nie sądzę, żebym musiał się bardzo przygotowywać. Chodzi o podejście, o chęć do doprowadzenia do rozwiązania - stwierdził gospodarz Białego Domu, uznając, że szczyt z północnokoreańskim przywódcą może być "bardzo owocny".

Shinzo Abe wyraził z kolei nadzieję, że szczyt Trump-Kim będzie momentem, który odmieni Azję Północno-Wschodnią.

Możliwe zakończenie wojny?

Po spotkaniu z Abem, na konferencji prasowej Donald Trump mówił z kolei, że możliwe jest nawet podpisanie 12 czerwca porozumienia o zakończeniu wojny koreańskiej trwającej wciąż formalnie od zakończenia działań zbrojnych w 1953 roku.

Na pytanie dziennikarzy amerykański prezydent stwierdził, że "moglibyśmy podpisać porozumienie", ale byłby to tylko "pierwszy krok". - Przyglądamy się temu, rozmawiamy o tym z wieloma innymi ludźmi. To prawdopodobnie łatwiejsza część. Trudniejsza pozostałaby potem - uznał.

Oczekuje się, że spotkanie w Singapurze będzie poświęcone głównie kwestii denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Kim wielokrotnie deklarował w tym roku, że jego celem jest "całkowita denuklearyzacja" półwyspu, ale nie ogłosił jak dotąd konkretnego harmonogramu likwidacji swojego arsenału jądrowego.