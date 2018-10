"Stany Zjednoczone i Rosja muszą prowadzić dialog, by ochronić traktat INF"

Niemiecki rząd ubolewa, że prezydent USA Donald Trump zamierza wycofać swój kraj z amerykańsko-rosyjskiego traktatu rozbrojeniowego INF - powiedział w poniedziałek Steffen Seibert, rzecznik rządu Niemiec. Komisja Europejska podkreśla, że Stany Zjednoczone i Rosja muszą prowadzić dialog, by ochronić traktat i zapewnić jego pełne przestrzeganie.

Ubolewanie w imieniu władz Niemiec z powodu zapowiadanej decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa wyraził w poniedziałek rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert.

- Partnerzy w NATO muszą teraz skonsultować się w sprawie konsekwencji amerykańskiej decyzji - oświadczył na konferencji prasowej w Berlinie.

Paryż odpowiada Trumpowi: traktat INF ważny dla strategicznej stabilności Prezydent Francji... czytaj dalej » Już dzień wcześniej, w niedzielę, sekretarz stanu w niemieckim MSZ Niels Annen ocenił ruch prezydenta Trumpa jako "fatalną decyzję".

KE: INF ważny dla europejskiego bezpieczeństwa

Komisja Europejska uważa, że USA i Rosja muszą prowadzić dialog, by ochronić traktat INF i zapewnić, aby był w pełni przestrzegany - podkreśliła rzeczniczka KE Maja Kocijanczicz.

- Traktat jest jednym z kamieni węgielnych architektury europejskiego bezpieczeństwa, od kiedy wszedł w życie 30 lat temu. Dzięki temu traktatowi trzy tysiące pocisków, wyposażonych w głowice nuklearne i konwencjonalne, zostało usuniętych i zniszczonych. Układ wniósł również istotny wkład w zobowiązania dotyczące rozbrojenia oraz traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT - red.) - powiedziała w Kocijanczicz.



Dodała, że KE oczekuje od Rosji, że odniesie się do obaw co do przestrzegania przez nią traktatu.

Zawarty przez Reagana i Gorbaczowa

Donald Trump poinformował w niedzielę, że USA wycofają się z układu o całkowitej likwidacji nuklearnych pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu (znany jako Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty – INF). Zarzucił Rosji, że "od wielu lat" narusza postanowienia tego traktatu i zapowiedział, że USA będą konstruować rakiety, jeśli nie zaprzestaną czynić tego Rosja i Chiny.

Chiny wzywają Waszyngton, aby "pomyślał trzy razy, zanim podejmie działania" Jednostronne... czytaj dalej » Do 15 stycznia 2019 roku Trump ma poinformować Senat – zgodnie z projektem ustawy o wydatkach na obronność – czy Rosja narusza INF i czy układ ten pozostaje prawnie wiążący dla USA.

Traktat INF został zawarty w 1987 roku przez prezydenta USA Ronalda Reagana i przywódcę ZSRR Michaiła Gorbaczowa. Przewiduje likwidację arsenałów nuklearnych rakiet pośredniego i średniego zasięgu, a także zabrania ich produkcji, przechowywania i stosowania. Chiny nie są częścią układu.

Rosja: wymyślone zarzuty

Wiceszef MSZ Rosji Siergiej Riabkow powiedział w niedzielę, że Moskwa jest gotowa odpowiedzieć – w tym środkami wojskowo-technicznymi – na wycofanie się USA z układu INF. Zarzuty o naruszanie tej umowy przez Rosję określił jako "wymyślone".

W poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że odpowiedzią na możliwe wycofanie się USA z układu INF będą działania Rosji w kierunku "odnowienia równowagi militarnej" w tej sferze.

Kreml: świat stanie się bardziej niebezpieczny Rzecznik Kremla... czytaj dalej » W razie wycofania się Stanów Zjednoczonych z tego układu "świat stanie się bardziej niebezpieczny" - ostrzegł rzecznik prezydenta Rosji Władimira Putina. Powiedział również, że chęć wycofania się z porozumienia, zadeklarowana przez Trumpa, wywołuje głębokie ubolewanie.

Inne reakcje

Rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying powiedziała w poniedziałek, że jednostronne wycofanie się Waszyngtonu z INF to błąd, który może mieć negatywne konsekwencje dla wielu krajów.



Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział przywódcy USA w rozmowie telefonicznej, że układ INF jest ważny dla europejskiego bezpieczeństwa.



Brytyjski minister obrony Gavin Williamson w niedzielę przyznał, że Rosja łamie postanowienia układu rozbrojeniowego INF i kpi z niego. Zapewnił, że Wielka Brytania będzie "zdecydowanie z USA" w zwracaniu uwagi, że "Rosja musi przestrzegać zobowiązań traktatowych, które podpisała".