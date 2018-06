Trump wrócił do kraju. "Śpijcie dobrze tej nocy"





Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump napisał w środę na Twitterze, że "nie ma już zagrożenia nuklearnego ze strony Korei Północnej". Odnosząc się do spotkania z Kim Dzong Unem, dodał, że "było ciekawym i bardzo pozytywnym doświadczeniem". "Korea Północna ma wielki potencjał na przyszłość!" - stwierdził Trump.

"Właśnie wylądowałem - to była długa podróż, ale teraz wszyscy mogą czuć się o wiele bezpieczniej niż w dniu, w którym objąłem urząd. Nie ma już zagrożenia nuklearnego ze strony Korei Północnej. Spotkanie z Kim Dzong Un było ciekawym i bardzo pozytywnym doświadczeniem. Korea Północna ma wielki potencjał na przyszłość!" - napisał na Twitterze Donald Trump.



Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 czerwca 2018

"Śpijcie dobrze tej nocy"

W kolejnym tweecie dodał, że prezydent Barack Obama "powiedział, że Korea Północna jest największym i najbardziej niebezpiecznym problemem" Stanów Zjednoczonych.

"Już nie - śpijcie dobrze tej nocy!" - podsumował.



Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer - sleep well tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 czerwca 2018





Historyczny szczyt i wspólna deklaracja

Trump i Kim spotkali się we wtorek w Singapurze. We wspólnym oświadczeniu północnokoreański przywódca zobowiązał się do starań o "całkowitą denuklearyzację" Półwyspu Koreańskiego, a amerykański prezydent - do udzielenia KRLD gwarancji bezpieczeństwa. W treści dokumentu nie sprecyzowano jednak, o jakie gwarancje chodzi, ani nie podano harmonogramu likwidacji północnokoreańskiego arsenału jądrowego.

Oba kraje zobowiązały się do zbudowania "nowych relacji", które mają odzwierciedlać pragnienie "pokoju i dobrobytu" ich mieszkańców.

CO PODPISALI TRUMP I KIM?

Na konferencji prasowej po podpisaniu dokumentu Trump zapowiedział, że na czas negocjacji z Pjongjangiem wstrzymane mają zostać wspólne manewry wojsk amerykańskich i południowokoreańskich. Prezydent uzasadnił to wysokimi kosztami oraz faktem, że ćwiczenia stwarzają "bardzo prowokacyjną sytuację" dla Korei Północnej.