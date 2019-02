Spotkanie z prezydentem i ogromny kontrakt. Trump zaczął środę w Hanoi

Kilka godzin przed pierwszą kolacją z Kim Dzong Unem Donald Trump spotkał się w środę z prezydentem Wietnamu Nguyenem Phu Trongiem oraz premierem Nguyenem Xuan Phucem.

SZCZYT KIM-TRUMP - WYDANIE SPECJALNE OD 8.00 W TVN24 BIS

Co przyniesie szczyt Trump - Kim? Odpowiadamy na najważniejsze pytania Na jakim etapie... czytaj dalej » Trump najpierw pojawił się w Pałacu Prezydenckim w Hanoi, gdzie przyjął go gospodarz - Nguyen Phu Trong. W obecności obu przywódców przedstawiciele wietnamskich linii lotniczych VietJet i Bamboo Airways podpisały kontrakt z amerykańskim Boeingiem na zakup 110 samolotów. Wartość kontraktu przekracza 15 miliardów dolarów.

Prezydent USA w czasie rozmów wyraził zadowolenie, że deficyt handlowy USA z krajami południowo-wschodniej Azji się pomniejsza.

Amerykański prezydent udał się później na roboczy lunch z premierem tego kraju - Nguyenem Xuan Phucem w siedzibie rządu. Przed budynkiem rozwinięto czerwony dywan, a zgromadzeni gapie wiwatowali na cześć Trumpa.

W spotkaniu brali udział także członkowie wietnamskiego rządu. Jak informuje Reuters, Trump powiedział, że nie może doczekać się pierwszego, środowego spotkania z północnokoreańskim przywódcą Kim Dzong Unem.

Źródło: PAP/EPA/LUONG THAI LINH / POOL Przedstawiciel Boeinga podpisał kontrakt m.in. z linią Bamboo Airways

WSZYSTKO, CO WARTO WIEDZIEĆ O SPOTKANIU W HANOI

Przywódcy czekają na szczyt

Donald Trump już w Wietnamie. Spodziewa się "wspaniałego szczytu" Prezydent USA... czytaj dalej » Jeszcze przed wylotem z Waszyngtonu Trump deklarował optymizm i oświadczył, że spodziewa się "wspaniałego szczytu" z Kimem. W ostatnich dniach amerykańska administracja studziła jednak oczekiwania, a wielu ekspertów sceptycznie ocenia szanse, że szczyt doprowadzi do istotnego przełomu w kwestii denuklearyzacji Korei Północnej.

Kim Dzong Un przybył do Hanoi wcześniej we wtorek po prawie 70-godzinnej podróży pociągiem z Pjongjangu przez Chiny. W miejscowości Dong Dang na granicy wietnamsko-chińskiej przesiadł się do samochodu, którym pokonał ostatnie 170 km drogi do wietnamskiej stolicy.

We wtorek po południu Kim opuścił pilnie strzeżony hotel Melia w centrum Hanoi i złożył godzinną wizytę w północnokoreańskiej ambasadzie. Odcinek ulicy, przy którym mieści się hotel, pozostaje zamknięty zarówno dla pieszych, jak i dla pojazdów.

Trump i Kim spotkali się po raz pierwszy w czerwcu 2018 roku w Singapurze. Kim wyraził wówczas gotowość do "całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego", ale jak dotąd nie ogłoszono konkretnego harmonogramu tego procesu.