Trump: w przyszłości będziemy pomagać tylko naszym przyjaciołom

- Ameryka rządzona jest przez Amerykanów. Odrzucamy ideologię globalizmu i przyjmujemy doktrynę patriotyzmu - powiedział Donald Trump we wtorek podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W swoim przemówieniu amerykański prezydent jako sukces ocenił negocjacje z Koreą Północną, ostro zaatakował natomiast Iran. Zapowiedział także, że w przyszłości Waszyngton będzie pomagać jedynie tym krajom, które szanują USA.

- Dziś staję przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, aby podzielić się informacjami o ogromnym postępie, jaki poczyniliśmy - zaczął swoje przemówienie Donald Trump.



Podkreślił, że w czasie dwóch lat prezydentury jego administracji udało się osiągnąć więcej niż "niemal jakiejkolwiek innej administracji w historii naszego kraju".



Po tych słowach na sali słychać było śmiech. - Nie oczekiwałem takiej reakcji - przyznał Trump.

"Odważny ruch na rzecz pokoju"

Wśród sukcesów amerykańskiej polityki zagranicznej, Trump wymienił między innymi negocjacje z Koreą Północną, które nazwał "odważnym nowym ruchem na rzecz pokoju". Stwierdził, że rozmowy z Kim Dzong Unem były "niezwykle produktywne" i podziękował mu za "odwagę oraz kroki, jakie podjął".

- Pociski i rakiety nie latają już we wszystkich kierunkach, próby nuklearne zostały wstrzymane, niektóre obiekty wojskowe są już demontowane - wymieniał.

Trump zaznaczył jednak, że sankcje wobec Pjongjangu zostaną utrzymane do czasu zrealizowania pełnej denuklearyzacji Korei Północnej.

Atak na Iran

W swoim przemówieniu amerykański prezydent ostro zaatakował natomiast Teheran. - Przywódcy Iranu sieją chaos, śmierć i i zniszczenie. Nie szanują sąsiadów, ich granic oraz suwerennych praw narodów - przekonywał zebranych w Nowym Jorku dyplomatów.

Trump skrytykował władze Iranu za "skorumpowaną dyktaturę", która jego zdaniem okrada Irańczyków, obciążając ich kosztami agresji wobec obcych państw.

"Odrzucamy ideologię globalizmu"

Prezydent USA wspomniał o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z Rady Praw Człowieka ONZ i zaznaczył, że nie powrócą do niej tak długo, aż nie zostanie zreformowana. Dodał, że USA nie będą podlegać jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego.

- Ameryka rządzona jest przez Amerykanów. Odrzucamy ideologię globalizmu i przyjmujemy doktrynę patriotyzmu - oświadczył.

Trump przekonywał, że migracją nie powinien zarządzać międzynarodowy organ nieodpowiadający woli obywateli.

- Uznajemy prawo każdego państwa do własnej polityki migracyjnej zgodnej z ich narodowym interesem, tak jak prosimy inne państwa o szanowanie naszego prawa (...) - oznajmił Trump. Wymienił to jako jeden z powodów, dla których USA nie dołączą do nowego światowego paktu dotyczącego migracji. Za "jedyne długoterminowe rozwiązanie kryzysu migracyjnego" uznał pomoc dla państw, z których wyjeżdżają migranci.

"Będziemy pomagać tylko tym, którzy nas szanują"

Trump oświadczył także, że Waszyngton przygląda się obecnie programom pomocowym dla zagranicy oraz wsparciu finansowemu udzielanemu organizacjom międzynarodowym.

- Niewielu cokolwiek nam daje - stwierdził. - Dlatego właśnie uważnie analizujemy amerykańską pomoc zagraniczną. Musimy zastanowić się, co działa, a co nie oraz czy krajom, które dostają nasze dolary i ochronę leżą na sercu nasze interesy - tłumaczył. - W przyszłości będziemy pomagać tylko tym, którzy nas szanują i, mówiąc wprost, naszym przyjaciołom - zapowiedział. Dodał przy tym, że USA oczekują, iż poszczególne państwa będą uczciwie partycypować w kosztach swojej obrony.