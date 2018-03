Trump o karze śmierci za narkotyki





Foto: Shutterstock | Video: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2018] Zdaniem Trumpa, USA powinny rozważyć karę śmierci za przestępstwa narkotykowe

Prezydent Donald Trump powiedział podczas wiecu w Pensylwanii, że Stany Zjednoczone powinny rozważyć wprowadzenie kary śmierci lub dożywotniego więzienia za przestępstwa narkotykowe.

Kanada planuje ograniczenia w dostępie do broni Rząd Kanady... czytaj dalej » Trump powiedział podczas wiecu wyborczego republikanina Ricka Saccone, że osoby skazane za zamordowanie jednej osoby w niektórych przypadkach stają w obliczu wyroku śmierci lub dożywotniego więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego.

Dodał, że ktoś może "zabić 5 tysięcy osób narkotykami, ponieważ je przemyca, zarabia dużo pieniędzy, a ludzie umierają", a następnie nie poniesie tak wysokiej kary.

"Ci ludzie zabijają nasze dzieci"

- To dlatego mamy problem. Ci ludzie zabijają nasze dzieci i zabijają nasze rodziny, a my musimy coś zrobić - powiedział Trump.

- To temat nad którym musimy zacząć myśleć. Nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi - nie wiem, czy ten kraj jest na to gotowy - przyznał prezydent USA.