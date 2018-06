"Koniec z wystrzeliwaniem rakiet, z próbami jądrowymi i badaniami!" - napisał w środę na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, odnosząc się do spotkania z Kim Dzong Unem.

"Świat zrobił duży krok wstecz przed potencjalną katastrofą nuklearną. Koniec z wystrzeliwaniem rakiet, z próbami jądrowymi i badaniami! Zakładnicy wracają do domu z rodzinami. Dziękuję przewodniczącemu Kimowi, nasz dzień przeszedł do historii!" - napisał na Twitterze Donald Trump.



The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018





Po godzinie opublikowała kolejny wpis: "Rok temu eksperci i komentatorzy, ludzie, którzy nie mogli wykonać tej pracy, błagali o pojednanie i pokój: 'proszę spotkaj się, nie idź na wojnę'. Teraz, kiedy spotykamy się i mamy świetne relacje z Kim Dzong Unem, ci sami hejterzy krzyczą: 'nie powinieneś się spotykać, nie spotykaj się!'".



A year ago the pundits & talking heads, people that couldn’t do the job before, were begging for conciliation and peace - “please meet, don’t go to war.” Now that we meet and have a great relationship with Kim Jong Un, the same haters shout out, “you shouldn’t meet, do not meet!” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018





Wspólna deklaracja

Po historycznym szczycie w Singapurze Trump i Kim podpisali we wtorek wspólne oświadczenie, w którym Kim zobowiązał się do starań o "całkowitą denuklearyzację" Półwyspu Koreańskiego, a Trump - do udzielenia KRLD gwarancji bezpieczeństwa. W dokumencie nie sprecyzowano jednak, o jakie konkretnie gwarancje chodzi, ani nie podano konkretnego harmonogramu likwidacji północnokoreańskiego arsenału jądrowego.

Obaj przywódcy zaprosili siebie wzajemnie do złożenia oficjalnych wizyt w swych krajach.

