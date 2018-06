Wykluczyli ją po aneksji Krymu, ale Trump uważa, że Rosja powinna wrócić do G7

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Rosja powinna z powrotem dołączyć do G7. Swoim oświadczeniem podzielił członków grupy.

Po aneksji ukraińskiego Krymu w 2014 roku członkostwo Rosji w grupie wówczas ośmiu najbardziej wpływowych państw świata, G8, zostało zawieszone. Grupa powróciła do nazwy G7, którą nosiła do 1998 roku, do przyjęcia Rosji.

Pomysł Trumpa i komentarz Kremla

Szczyt G7 w luksusowym hotelu. Poza "czerwoną strefą" czerwone flagi W przeddzień... czytaj dalej » Trump tuż przed wylotem do Kanady, gdzie weźmie udział w konferencji, wezwał liderów do ponownego przyjęcia Rosji do grona G7.

Na słowa Trumpa natychmiast zareagował Kreml. Rzecznik Dmitrij Pieskow oświadczył, że "Rosja jest skupiona na innych formatach, poza G7".

Głosy poparcia i sprzeciwu

Głos sprzeciwu wobec pomysłu amerykańskiego prezydenta popłynął od gospodarza szczytu, biura premiera Kanady Justina Trudeau. Jego rzecznik oświadczył, że opór Kanady wobec ponownego przyjęcia Rosji do grona G7 "nie uległ zmianie".

Trumpa poparł z kolei przebywający już w Quebecu w Kanadzie nowy włoski premier Giuseppe Conte. Stwierdził, że "zgadza się" z amerykańskim prezydentem, że Rosja powinna dołączyć do grona G7.

Możliwość powrotu Rosji do grupy G7 wykluczyła w tym tygodniu kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Źródło: PAP Państwa G7

Szczyt G7

Dwudniowy szczyt państw G7, grupy siedmiu najbardziej rozwiniętych gospodarek świata (USA, Wielka Brytania, Kanada, Japonia, Francja, Niemcy i Włochy) oraz Unii Europejskiej rozpocznie się w piątek ok. godz. 18 czasu polskiego. Spotkanie zapewne zdominują handel i umowa nuklearna z Iranem - przywódcy państw są bowiem krytyczni wobec decyzji prezydenta Trumpa ws. wprowadzenia amerykańskich ceł na import metali oraz wycofania USA z umowy w sprawie irańskiego programu atomowego.

"Jadę do Kanady na G7 na rozmowy, które skupiać się będą głównie na długoterminowych niesprawiedliwych praktykach handlowych przeciwko USA" - napisał w piątek na Twitterze Trump.

Protest przed szczytem G7 Fot. Andre Pichette/PAP/EPA

