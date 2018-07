Trump: relacje z Rosją złe z powodu wielu lat głupoty USA

Komentarz prezydenta USA na temat relacji amerykańsko-rosyjskich pojawił się w poniedziałek rano.

"Nasze relacje z Rosją NIGDY nie były gorsze z powodu wielu lat głupoty i lekkomyślności USA, a teraz Zmanipulowanego Polowania na Czarownice!", napisał Trump na twitterze.

Słowa o "polowaniu na czarownice" odnoszą się do trwającego śledztwa badającego sprawę domniemanych prób wpłynięcia przez Rosjan na wynik wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!