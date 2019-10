"Ostatnie chwile spędził w panice". Trump: przywódca dżihadystów nie żyje

Foto: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2019] Video: 2019 Cable News Network All Right Reserved

Wycofujący się amerykański konwój obrzucony ziemniakami...

22.10 | Telewizja CNN upubliczniła zdjęcia z syryjskiego miasta Al-Kamiszli przy granicy z Turcją i w pobliżu granicy irackiej. Grupa Kurdów obrzuciła tam ziemniakami wycofujący się amerykański konwój wojskowy. - Przez was zginą kurdyjskie dzieci! - krzyczeli Kurdowie.

