Donald Trump zapowiada wizytę prezydenta Chin w USA. Liczy na koniec sporu handlowego





Donald Trump powiedział w czwartek, że wkrótce będzie gościł w Białym Domu prezydenta Chin Xi Jinpinga. Prezydent USA spodziewa się sfinalizowania podczas tej wizyty porozumienia z Chinami, kończącego konflikt handlowy między dwiema największymi gospodarkami świata.

Donald Trump już od kilku tygodni mówi o spotkaniu z Xi, ale konkretnej daty jeszcze nie podał. Jak podkreśla agencja Reutera, prezydent liczy na sfinalizowanie podczas tego spotkania porozumienia handlowego z Chinami.

Wcześniej we wtorek Biały Dom informował, że w przyszłym tygodniu amerykański sekretarz skarbu Steven Mnuchin i przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer udadzą się do Pekinu na kolejne rozmowy w sprawie trwającego od wielu miesięcy sporu handlowego między dwoma krajami.

Negocjacje mają być kontynuowane 8 maja w Waszyngtonie, do którego przyjedzie chiński wicepremier Liu He.

Konflikt handlowy

Obie strony pracują nad porozumieniem, które zakończyłoby trwający od wielu miesięcy konflikt handlowy pomiędzy dwiema największymi gospodarkami świata.

Waszyngton nałożył karne cła na chińskie towary, by skłonić Pekin do zmiany jego polityki handlowej, w tym do rezygnacji z wymuszania transferów technologii i dotowania rodzimego sektora technologicznego, a także do zapewnienia większej ochrony praw własności intelektualnej. Chiny odpowiedziały taryfami odwetowymi.

W grudniu 2018 roku prezydent USA Donald Trump i przywódca Chin Xi Jinping uzgodnili "zawieszenie broni" w wojnie handlowej, które pierwotnie miało obowiązywać tylko do 1 marca. W związku z postępami w negocjacjach Biały Dom postanowił jednak na okres rozmów wstrzymać podniesienie karnych ceł na chińskie towary warte 200 mld dolarów z 10 do 25 proc.