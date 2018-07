"Nigdy więcej nie groź Stanom Zjednoczonym". Trump odpowiada prezydentowi Iranu

"Do irańskiego prezydenta Rowhaniego: nigdy, przenigdy więcej nie groź Stanom Zjednoczonym, bo w przeciwnym razie poniesiesz takie konsekwencje, jakie kiedykolwiek w historii poniosło niewielu" - napisał Trump na Twitterze w nocy z niedzieli na poniedziałek.

"Nie jesteśmy już krajem, który będzie znosił twoje obłąkane słowa o przemocy i śmierci. Bądź ostrożny!" - dodał.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!