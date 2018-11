Trump ogłasza sankcje w stylu "Gry o Tron". Firma o nadużyciu znaku towarowego





"Sankcje nadchodzą" - ogłosił prezydent USA Donald Trump w piątek na Twitterze, wykorzystując do tego charakterystyczną grafikę. Zdjęcie, jak i sam napis, to odniesienie do serialu "Gra o tron". Jego twórcy opublikowali oświadczenie, w którym podkreślają, że nie byli informowani o wykorzystaniu symboliki i wskazują na nadużycie znaku towarowego.

Stany Zjednoczone zapowiedziały objęcie Iranu od poniedziałku sankcjami, jakie obowiązywały przed zawarciem układu nuklearnego z Teheranem. W maju Trump ogłosił, że USA wycofują się z zawartego w 2015 roku porozumienia.

Prezydent Trump umieścił na Twitterze grafikę przedstawiającą jego osobę wraz z podpisem "Sanctions are coming" ("Sankcje nadchodzą") i datą 5 listopada.



Amerykanie będą karać za import irańskiej ropy. Dla kilku krajów zrobią wyjątek USA zapowiadają... czytaj dalej » Zarówno kompozycja obrazu, jak i czcionka przypominają grafikę wykorzystywaną w promocji serialu "Gra o tron". Ponadto napis "Sanctions are coming" to odniesienie do jednego z głównych sloganów serialowych "Winter is coming" ("Zima nadchodzi").

HBO "niezadowolone"

Kanał HBO, który jest producentem serialu, wydał w piątek oświadczenie, w którym wyraził niezadowolenie z użycia przez Trumpa symboliki związanej z filmem do promowania sankcji nakładanych na Iran.

HBO podkreśliło, że nie było poinformowane o planie wykorzystania należącej do tego kanału symboliki, sugerując, że jest to nadużycie cudzego znaku towarowego.

"Jak się mówi 'nadużycie znaku towarowego' w Dothraki?" - napisano na profilu HBO na Twitterze.

Dothraki to język, który stworzył autor "Gry o tron" George R. R. Martin.