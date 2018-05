"Melania jest w dobrym nastroju". Trump odwiedził żonę w szpitalu

Prezydent Donald Trump odwiedził w poniedziałek w szpitalu w Waszyngtonie żonę, Melanię, która tego dnia przeszła tam zabieg chirurgiczny. "Zabieg się udał. Melania jest w dobrym nastroju" - napisał na Twitterze Trump.

Pierwsza dama USA przeszła zabieg chirurgiczny w związku z łagodną dysfunkcją nerki i przez tydzień pozostanie w stołecznym szpitalu Walter Reed National Military Medical Center.

"Zabieg się udał. Melania jest w dobrym nastroju" - napisał na Twitterze Trump.



Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 maja 2018





Wcześniej jej rzeczniczka, Stephanie Grisham, poinformowała, że zabieg - embolizacja - przebiegł bez komplikacji. - Pierwsza dama oczekuje na powrót do zdrowia, by móc kontynuować swą pracę na rzecz dzieci - dodała Grisham.

Embolizacja to zabieg polegający na zamknięciu światła naczynia tętniczego lub żylnego.

Oglądaj Wideo: Reuters, APTN Pierwsza dama USA w szpitalu

Pierwsze damy i ich choroby

Melania ma 48 lat i jest trzecią żoną 71-letniego Donalda Trumpa. Para ma wspólnego syna, 12-letniego Barrona.

Portal telewizji CNN pisze, że Melania Trump to pierwsza żona prezydenta, która przeszła skomplikowany zabieg medyczny w czasie urzędowania w Białym Domu od czasu, gdy w 1987 r. Nancy Reagan poddała się zabiegowi mastektomii. Wcześniej, w 1977 roku Rosalynn Carter przeszła operację usunięcia łagodnego guzka na piersi. W 1974 roku Betty Ford była pierwszą żoną prezydenta, u której zdiagnozowano nowotwór piersi i którą poddano mastektomii.

Źródło: PAP/EPA/Oliver Contreras / POOL Melania Trump przez tydzień pozostanie w stołecznym szpitalu Walter Reed National Military Medical Center