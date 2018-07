Trump "czeka z niecierpliwością" na kolejne spotkanie z Putinem





Prezydent Donald Trump napisał w czwartek na Twitterze, że spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem "było wielkim sukcesem". "Czekam z niecierpliwością na nasze drugie spotkanie" - dodał.

Trump wyjaśnił, że oczekuje kolejnej rundy rozmów, aby wraz z Putinem zająć się "wdrażaniem niektórych spośród wielu rzeczy, o których dyskutowaliśmy, włącznie z powstrzymaniem terroryzmu, bezpieczeństwem Izraela, proliferacją broni nuklearnej, cyberatakami, handlem, Ukrainą, pokojem na Bliskim Wschodzie, Koreą Północną i innymi" - napisał.



The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 lipca 2018

"Wielki sukces"

Putin: spotkanie z Trumpem udane. "Doprowadziło do korzystnych ustaleń" Prezydent Rosji... czytaj dalej » Reuters podkreśla, że Trump nazywa szczyt "wielkim sukcesem" mimo licznych głosów krytyki w USA i za granicą.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Helsinkach, stojąc obok Putina, Trump powiedział, że nie widzi żadnego powodu, by wierzyć, iż Rosja ingerowała w przebieg wyborów w 2016 roku na jego korzyść, wbrew wnioskom przedstawionym mu przez amerykański kontrwywiad. Podkreślił, że Putin "niezwykle mocno" odrzucał w poniedziałek te zarzuty. Pytany, komu wierzy w sprawie Russiagate: FBI czy Putinowi, powiedział, że ma powody, by wierzyć obu stronom.

Przejęzyczenie?

We wtorek Trump - krytykowany za poniedziałkowe wystąpienie, również przez członków Partii Republikańskiej - oświadczył, że podczas konferencji przejęzyczył się. Jak tłumaczył, chciał powiedzieć, że nie widział powodu, dla którego to nie Rosja ingerowałaby w wybory w USA.

W środę zapytany, czy Moskwa wciąż podejmuje wysiłki w celu ingerencji w wybory w USA, odpowiedział: "nie", ponownie zaprzeczając ustaleniom amerykańskiego wywiadu.

Później Biały Dom zaprzeczył, że prezydent powiedział, iż USA nie są już celem ataku Rosji, gdyż słowo "nie", według jego rzeczniczki, odnosiło się do ewentualnych dalszych pytań, a nie do ingerencji Moskwy w amerykańskie wybory.