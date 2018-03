Prezydent Trump dodał, że wysiłki na rzecz osiągnięcia porozumienia z Koreą Północną przynoszą już postęp. "Po raz pierwszy od wielu lat wszystkie strony podjęły jakiś poważny wysiłek".

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 marca 2018