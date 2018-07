"Cieszy się cała Azja". Trump "bardzo zadowolony" z negocjacji z Pjongjangiem

Prezydent USA Donald Trump zapewnił w poniedziałek, że jest "bardzo zadowolony" ze stanu negocjacji z Koreą Północną. Zdementował tym samym pojawiające się od kilku dni informacje, jakoby denerwował się brakiem konkretnego porozumienia z Pjongjangiem.

"W ciągu dziewięciu miesięcy Korea Północna nie wystrzeliła żadnej rakiety. Nie ma też prób jądrowych. Cieszy się Japonia, cieszy się cała Azja" - napisał na Twitterze amerykański prezydent.



A Rocket has not been launched by North Korea in 9 months. Likewise, no Nuclear Tests. Japan is happy, all of Asia is happy. But the Fake News is saying, without ever asking me (always anonymous sources), that I am angry because it is not going fast enough. Wrong, very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 lipca 2018

Donald Trump podkreślił ponadto, że media podają fake newsy, "nawet nie pytając" go o zdanie i zawsze opierając się na anonimowych źródłach, że prezydent "jest zły, bo [rozmowy z Koreą Północną - przyp. red.] nie idą wystarczająco szybko".

"Nieprawda, [jestem - red.] bardzo zadowolony!" - napisał Trump.

To z kolei reakcja na doniesienia różnych mediów, w tym dziennika "Washington Post", które w ostatnich dniach podawały, że Trump wielokrotnie wyrażał swoją frustrację z braku zawarcia konkretnego porozumienia w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, co miał uzgodnić z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem na szczycie w Singapurze 12 czerwca.