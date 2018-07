Trump o królowej: Niesamowita, piękna. Zostało jej jeszcze wiele lat

Donald Trump, który spędził weekend w Wielkiej Brytanii, w rozmowie z portalem dziennika "Daily Mail" rozpływał się w zachwytach nad królową Elżbietą II. Komplementował, że monarchini jest "niesamowita", "piękna", "przenikliwa", "inteligentna". - Zostało jej jeszcze wiele lat - podsumował na koniec.

Dziennikarz MailOnline Piers Morgan rozmawiał z Trumpem na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One. Cała rozmowa ma zostać wyemitowana w programie "Good Morning Britain" w iTV.

Amerykański prezydent oświadczył, że relacje USA - Wielka Brytania są "bardzo szczególne". Stwierdził także, że ceni księcia Harry'ego i jego żonę Meghan Markle. - Lubię ich, lubię całą rodzinę. Mają wspaniałą energię - powiedział.

Trump skomentował także swoje spotkanie z 92-letnią królową brytyjską Elżbietą II. Amerykański prezydent został w piątek podjęty z honorami podczas półgodzinnej herbaty z królową, poprzedzonej krótką ceremonią z udziałem gwardii honorowej, w trakcie której odegrano hymn Stanów Zjednoczonych.

Elżbieta II przyjęła Trumpa, wraz z pierwszą damą, Melanią, w dębowym saloniku na zamku w Windsorze, tym samym, w którym w 2016 roku podjęła Baracka Obamę i jego małżonkę Michelle, a w 2008 roku - George'a W. Busha.

"Niesamowita", "piękna", "przenikliwa", "inteligentna"

Trump w rozmowie z Morganem wielokrotnie mówił o swoim podziwie dla brytyjskiej monarchini. Oświadczył między innymi, że królowa Elżbieta II jest "piękna".

- Jest fantastyczną kobietą, ma tak wiele energii jest inteligentna i przenikliwa. Jest niesamowita. Tak wspaniała kobieta i tak piękna. To był zaszczyt w końcu się z nią spotkać - powiedział. - Kiedy mówię piękna, w środku i na zewnątrz, oznacza to piękną kobietę.

Amerykański prezydent stwierdził także, że jego matka, Mary Anne Trump, która zmarła w 2000 roku w wieku 88 lat, była "ogromną fanką królowej". - Szedłem i powiedziałem do Melanii: możesz sobie wyobrazić, że moja matka to widzi? Windsor. Zamek w Windsorze. To było piękne, to było naprawdę piękne, a królowa jest niesamowita - powiedział.

- Jest taka przenikliwa, tak inteligentna, tak piękna. Z bliska widzisz, że ona jest taka piękna. Jest bardzo wyjątkową osobą - chwalił królową. - I sposób, w który prowadzi się od tylu lat. Zostało jej jeszcze wiele lat.

I dodał: - Wspaniałe było to spotkanie. Spotkaliśmy się, oglądaliśmy także gwardię, (...) byliśmy w tamtym miejscu, które jest wyjątkowym miejscem. To było bardzo wyjątkowe, nie ma co do tego wątpliwości.

Z Wielkiej Brytanii do Helsinek

W Wielkiej Brytanii Trump wziął udział w spotkaniu dwustronnym i wspólnej konferencji prasowej z premier Theresą May w rezydencji szefowej rządu w Chequers, a także odwiedził z nią akademię wojskową w Selhurst.

Po zakończeniu spotkań w piątek wieczorem Trump udał się do Szkocji, gdzie spędził weekend na należącym do niego polu golfowym. Następnie poleciał do Helsinek, gdzie w poniedziałek spotka się z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem.