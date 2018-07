Trump: Rosja będzie walczyła o zwycięstwo demokratów

"Bardzo martwię się, że Rosja będzie ostro walczyć, by mieć wpływ na nadchodzące wybory. Ze względu na fakt, że żaden prezydent nie był tak twardy dla Rosji jak ja, będą bardzo mocno forsowali demokratów. Zdecydowanie nie chcą Trumpa!" - napisał prezydent USA.

Wybory w USA odbędą się w listopadzie.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!