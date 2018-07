Trump: Niemcy są zakładnikiem Rosji. Polska nie chce nim być

Niemcy mogłyby podnieść wydatki obronne natychmiast. Zamiast tego płacą miliardy dolarów Rosji, a my je musimy chronić - powiedział w środę, tuż przed rozpoczęciem szczytu NATO, prezydent USA Donald Trump. Ocenił, że Polska nie przyjęłaby rosyjskiego gazu, bo nie chce być "zakładnikiem Rosji", a Niemcy nim są.

Podczas spotkania z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem prezydent USA skrytykował Niemcy za porozumienie z Rosją w sprawie budowy gazociągu Nord Stream II. "Dla nas jest jasne, że Europa potrzebuje USA, tak samo jak USA potrzebują Europy" Spotkanie... czytaj dalej »

Trump: Niemcy zakładnikiem Rosji

- To przykre, gdy Niemcy zawierają ogromne umowy z Rosją dotyczące ropy i gazu, podczas gdy powinny być przeciwko Rosji. Niemcy płacą Rosji miliardy dolarów rocznie. Chronimy Niemcy, chronimy Francję, chronimy te wszystkie kraje, a one zawierają umowy na rurociągi z Rosji, wpłacając do jej skarbca miliardy dolarów - mówił Trump w Brukseli podczas spotkania w środę rano z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Trump wskazał przy tym Polskę jako kraj, "który nie przyjąłby gazu" od Rosji, bo nie chce być "jej zakładnikiem". - Niemcy to zakładnik Rosji. Pozbyli się elektrowni węglowych, elektrowni atomowych, biorą ogromne ilości ropy i gazu z Rosji. To coś, czemu trzeba się przyjrzeć, to coś bardzo nieodpowiedniego - mówił.

- Prawie 70 procent Niemiec będzie kontrolowanych przez rosyjski gaz naturalny. Powiedzcie mi, czy to odpowiednie? - dopytywał w czasie, gdy Stoltenberg słuchał - zaznacza agencja Reutera.

W tym momencie sekretarz generalny NATO zwrócił uwagę na fakt, że poszczególni członkowie NATO nie zgadzają się między sobą co do kwestii zmniejszenia uzależnienia Starego Kontynentu od rosyjskiego gazu - dodaje Reuters.

Stany Zjednoczone są przeciwne budowie Nord Stream 2. Gazociąg ten ma biec na dnie Bałtyku równolegle do uruchomionego w roku 2011 rurociągu Nord Stream i pozwolić na bezpośrednie przesłanie z Rosji do Niemiec w sumie do 110 mld metrów sześć. gazu rocznie.

"Coś z tym trzeba zrobić"

Prezydent USA skrytykował także po raz kolejny kraje sojusznicze za zbyt niskie wydatki na obronność. Przyznał, że w ubiegłym roku członkowie NATO wydali na obronność 40 miliardów dolarów więcej niż w roku 2016, ale ocenił, że to wciąż za mało. - Coś z tym trzeba zrobić - mówił. Dokument NATO: Polska nie wyda 2 procent na obronność. Zrobi to 5 państw W 2018 roku co... czytaj dalej »

- To trwa już od dekad, to jest nieproporcjonalnie i nie fair wobec podatników w USA - powiedział prezydent. Pochwalił przy tym samego sekretarza generalnego NATO, który "bardzo ciężko pracuje nad tym problemem".

Prezydent USA w Europie

Prezydent USA Donald Trump przybył we wtorek wieczorem do Brukseli, by wziąć udział w rozpoczynającym się tam w środę dwudniowym szczycie NATO. Po szczycie odwiedzi jeszcze Wielką Brytanię oraz - w poniedziałek - spotka się w Helsinkach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Przed odlotem z Waszyngtonu Trump powiedział dziennikarzom, że NATO "oczywiście pomaga im znacznie więcej niż nam", mając na myśli państwa europejskie, które wydają na obronę proporcjonalnie mniej niż USA. W trakcie przelotu do Europy umieścił na Twitterze wpis zapowiadający możliwość egzekwowania od tych krajów istniejących jego zdaniem zaległości z lat ubiegłych.

"Wiele państw NATO, które oczekują od nas obrony, nie tylko nie wypełnia swego zobowiązania, by przeznaczać na cele wojskowe 2 proc. PKB (to niewiele), ale także od wielu lat zalega z płatnościami, których nie zrealizowały. Czy wynagrodzą to Stanom Zjednoczonym?" - napisał Trump.

Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 lipca 2018