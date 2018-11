Trump zapewnia, że nie rozmawiał o Russiagate z p.o. prokuratorem generalnym

Video: tvn24

Odchodzący ludzie prezydenta

08.11 | Kolejny człowiek amerykańskiego prezydenta odchodzi. Prokurator generalny Jeff Sessions podaje się do dymisji i nie kryje, że ma to związek z coraz gorszymi relacjami z Donaldem Trumpem. W tle jest kampania prezydencka i możliwe rosyjskie na nią wpływy. Wątek ciągle nie do końca wyjaśniony i ciągle problematyczny dla samego Trumpa.

