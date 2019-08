Huragan, który zmienił plany Trumpa. "Będzie bardzo duży, może jeden z największych"

Centrum huraganu w czwartek znajdowało się 355 kilometrów na północ od Portoryko i 600 kilometrów na wschód od Bahamów. Żywioł przesuwa się na północny zachód i w niedzielę spodziewany jest nad wybrzeżem Florydy.

Na razie Dorian ma kategorię pierwszą w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. NHC alarmuje jednak, że wkrótce może stać się huraganem trzeciej kategorii i w amerykański stan może uderzyć wiatrem o prędkości 210 kilometrów na godzinę. Silny wiatr spodziewany jest także w stanach Georgia i Karolina Południowa.

Trump przekłada wizytę w Polsce Donald Trump... czytaj dalej » - Wszyscy mieszkańcy Florydy powinni mieć przygotowany plan "nie czekaj, aż będzie za późno!" - ostrzegał gubernator stanu Ron DeSantis na konferencji prasowej. - Każdy powinien mieć wystarczającą ilość jedzenia, wody i lekarstw, aby przetrwać siedem dni - dodał.

DeSantis wcześniej w czwartek ogłosił stan wyjątkowy dla Florydy. W rezultacie mieszkańcy tego stanu już zaczęli robić zapasy w supermarketach i na stacjach paliw.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek wieczorem czasu polskiego, że w związku z nadciągającym huraganem przełożył wizytę w Polsce.

- Wygląda na to, że [huragan - przyp. red.] może być bardzo, bardzo duży. [Do Polski - red.] pojedzie Mike. Rozmawiałem właśnie z prezydentem Dudą i przekazałem mu najgorętsze życzenia i życzenia od Amerykanów. Naszym najważniejszym priorytetem jest bezpieczeństwo w obliczu huraganu i przełożę wyjazd do Polski na najbliższą przyszłość - mówił amerykański prezydent.

"Wygląda na to, że huragan Dorian uderzy we Florydę w niedzielę późną nocą, bądźcie przygotowani i proszę, postępujcie zgodnie z instrukcjami rządu federalnego. Będzie to bardzo duży huragan, może jeden z największych" - napisał Trump w mediach społecznościowych.

Hurricane Dorian looks like it will be hitting Florida late Sunday night. Be prepared and please follow State and Federal instructions, it will be a very big Hurricane, perhaps one of the biggest!