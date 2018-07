Trump: nie potrafię powiedzieć, czy Putin jest przyjacielem, czy wrogiem

Prezydent USA Donald Trump oświadczył we wtorek, że nie potrafi powiedzieć, czy rosyjski prezydent Władimir Putin jest przyjacielem, czy wrogiem, ale zaznaczył, że jest on rywalem.

Trump został zapytany przez dziennikarzy w Białym Domu przed udaniem się do Europy m.in. na szczyt NATO (środa-czwartek w Brukseli) i na spotkanie z Putinem w Helsinkach w najbliższy poniedziałek, o to, jak traktuje rosyjskiego prezydenta. Szczyt NATO, wizyta w Wielkiej Brytanii i rozmowa z Putinem. Napięty grafik Trumpa

- W tej chwili naprawdę nie mogę na to odpowiedzieć. Dla mnie jest rywalem - stwierdził.

Trump powtórzył też swoją krytykę sojuszników NATO za niewystarczające środki na obronę i wskazał na kryzys polityczny w Wielkiej Brytanii w związku z brexitem.

- Mam (w planach, spotkanie z - red.) NATO, mam Wielką Brytanię, która jest w pewnym zawirowaniu i mam Putina. Szczerze mówiąc, Putin może być najłatwiejszy z nich wszystkich. Kto by pomyślał? - powiedział Trump.

- Zobaczymy jak to pójdzie - dodał, mówiąc o szczycie z Putinem, który odbędzie się 16 lipca w Helsinkach.

W zeszłym tygodniu ambasador USA w Moskwie Jon Huntsman powiedział, że podczas szczytu NATO i spotkania z Putinem Trump będzie chciał ustalić, czy Moskwa pragnie redukcji napięć.

"Prezydent uważa, że lepsze relacje z Rosją byłyby dobre i dla Ameryki, i dla Rosji, ale piłka jest naprawdę po stronie Rosji" - oświadczył Huntsman i podkreślił, że Trump będzie w dalszym ciągu obciążał Rosję odpowiedzialnością za jej szkodliwą działalność.

Przyjaciel Trumpa

Trump, który podczas obecnej podróży złoży także wizytę w Wielkiej Brytanii, nawiązał do brytyjskiego kryzysu rządowego, mówiąc, że to do Brytyjczyków należy decyzja, czy premier Theresa May zostanie u władzy. Dodał, że Boris Johnson, który podał się w poniedziałek do dymisji jako minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, jest jego przyjacielem.

Johnson, zwolennik twardego brexitu, odszedł z rządu, nie akceptując koncepcji łagodnego Brexitu, forsowanej przez premier May. Z tego samego powodu dymisję złożył minister ds. Brexitu David Davis. Reuters uznał, że tą wypowiedzią Trump odmówił udzielenia May jakiegokolwiek poparcia.