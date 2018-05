Trump nie poleci otworzyć ambasady w Jerozolimie. Wyśle zięcia i córkę

Video: reuters tv (dźwięk oryginalny)

W Jerozolimie wkrótce pojawi się ambasada USA

07.05| Od poniedziałkowego poranka 7 maja w Jerozolimie co najmniej trzy znaki drogowe kierują już do ambasady Stanów Zjednoczonych. USA uznały święto miasto trzech religii za stolicę Izraela kilka miesięcy temu, decyzją Donalda Trumpa. Teraz trwają ostatnie przygotowania do przeniesienia tam głównego przedstawicielstwa Waszyngtonu w tym kraju.

