Trump o "świetnym spotkaniu z NATO" i "nawet lepszym" z Putinem

Nawiązując do niedawnego szczytu w Brukseli (11-12 lipca), Trump stwierdził, że miał "świetne spotkanie z NATO".

"Zapłacili 33 miliardy dolarów więcej i zapłacą setki miliardów dolarów więcej w przyszłości jedynie dzięki mnie. NATO było słabe, ale teraz jest znów silne (źle dla Rosji). Media mówią tylko, że byłem niegrzeczny dla przywódców, nigdy nie wspominają o pieniądzach!" - dodał.

I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money!