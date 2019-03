Trump: nadszedł czas, by uznać, że Wzgórza Golan należą do Izraela

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nadszedł czas, by uznać, że Wzgórza Golan należą do Izraela. Premier Izraela Benjamin Netanjahu podziękował za te słowa.

Trump napisał na Twitterze, że uznanie przynależności Wzgórz Golan do Izraela ma "kluczowe strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Izraela i stabilności regionu!". "Po 52 latach nadszedł czas, aby Stany Zjednoczone w pełni uznały władzę Izraela nad Wzgórzami Golan" - napisał prezydent. (PAP)



After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 marca 2019

"W czasach, gdy Iran dąży do wykorzystania Syrii jako platformy do niszczenia Izraela, prezydent Trump odważnie uznaje suwerenność Izraela nad Wzgórzami Golan. Dziękuję, Prezydencie Trump!" - napisał na Twitterze w odpowiedzi premier Izraela Benjamin Netanjahu.



At a time when Iran seeks to use Syria as a platform to destroy Israel, President Trump boldly recognizes Israeli sovereignty over the Golan Heights. Thank you President Trump! @realDonaldTrump — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 21 marca 2019



Izrael uzyskał kontrolę nad strategicznie położonym obszarem Wzgórz Golan w następstwie wojny sześciodniowej w 1967 roku. W 1981 roku objął te tereny swoim systemem prawnym oraz administracyjnym.

Syria uważa, że Wzgórza Golan są okupowane przez Izrael i domaga się zwrotu całości terytorium. W 2009 roku premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że Izrael nigdy nie odda tych ziem, gdyż są one niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa państwu żydowskiemu.

