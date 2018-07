Trump: nie pomyślelibyście tak o Unii Europejskiej, ale to wróg

Donald Trump udzielił CBS News wywiadu, który nagrany został w sobotę na jego polu golfowym w Szkocji, gdzie amerykańska para prezydencka spędziła weekend.

Demonstracja w Helsinkach przed szczytem Trump-Putin W stolicy... czytaj dalej » Został poproszony o wskazanie "największych obecnie globalnych wrogów" USA. - Myślę, że mamy wielu wrogów - stwierdził. - Myślę, że Unia Europejska to wróg, co oni nam robią w kwestii handlu - mówił. - Nie pomyślelibyście tego o Unii Europejskiej, ale jest ona wrogiem - dodał.

Amerykański przywódca ocenił następnie, że także Rosja "w pewnych aspektach" jest wrogiem, a Chiny niewątpliwie są wrogiem "gospodarczo".

Trump zaznaczył też: - Ale to nie znaczy, że są źli. To nic nie znaczy. Znaczy to, że są konkurencyjni.

- Szanuję przywódców tych krajów. Ale w sensie handlowym naprawdę nas wykorzystali, a wiele z tych krajów jest w NATO i nie płaciło swoich rachunków - powiedział.

Na słowa prezydenta USA szybko zareagował w mediach społecznościowych przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. "Ameryka i UE są najlepszymi przyjaciółmi. Ktokolwiek mówi, że jesteśmy wrogami, rozsiewa fake newsy" - napisał na Twitterze.

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news.