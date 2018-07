"Ustawione polowanie na czarownice". Trump oskarża FBI

Prezydent USA Donald Trump ocenił w niedzielę, że coraz więcej wskazuje na to, iż jego kampania przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku była poddana bezprawnej inwigilacji z korzyścią dla jego rywalki, demokratki Hillary Clinton.

"Coraz bardziej wygląda na to, że Kampania Trump na Prezydenta była nielegalnie szpiegowana (inwigilacja) dla politycznej korzyści Nieuczciwej Hillary Clinton i DNC (Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej - red). Republikanie muszą zacząć być stanowczy. Bezprawny Przekręt!" - napisał amerykański prezydent.



Looking more & more like the Trump Campaign for President was illegally being spied upon (surveillance) for the political gain of Crooked Hillary Clinton and the DNC. Ask her how that worked out - she did better with Crazy Bernie. Republicans must get tough now. An illegal Scam! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 lipca 2018

"Polowanie na czarownice"

Trump odniósł się też do sprawy dokumentów opublikowanych w sobotę przez Federalne Biuro Śledcze (FBI), a poświęconych Carterowi Page'owi, jego byłemu doradcy w kampanii prezydenckiej. Dokumenty te związane były z podsłuchiwaniem Page'a w ramach śledztwa, które miało ustalić, czy był w zmowie z rządem Rosji w sprawie ingerencji w wybory. Page odrzuca oskarżenia. Dotychczas nie postawiono mu zarzutów.

Trump napisał na Twitterze, że z dokumentów "jak zwykle pousuwano wiele fragmentów, ale potwierdzają bez wątpliwości, że Departament 'Sprawiedliwości' i FBI wprowadziły sądy w błąd".

"Ustawione Polowanie na Czarownice, Przekręt!" - dodał prezydent USA.



Congratulations to @JudicialWatch and @TomFitton on being successful in getting the Carter Page FISA documents. As usual they are ridiculously heavily redacted but confirm with little doubt that the Department of “Justice” and FBI misled the courts. Witch Hunt Rigged, a Scam! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 lipca 2018

"Spiskował z rządem Rosji"

W sprawie Page'a FBI opublikowało 412 stron dokumentów. Są to m.in. wnioski o zgodę na podsłuchiwanie Page'a złożone do specjalnego sądu FISA (Foreign Intelligence Surveillance Court - Sądu ds. Nadzoru nad Wywiadem Zagranicznym) oraz upoważnienia związane z prowadzonym w jego sprawie dochodzeniem.



Według wniosku FBI o zgodę na planowaną inwigilację z października 2016 roku Biuro "uważa, że Page współpracował i spiskował z rządem Rosji". W innym dokumencie podkreślono, że zdaniem FBI "wysiłki podejmowane przez rząd Rosji są koordynowane z Page'em i być może innymi osobami powiązanymi" z kampanią Trumpa, a sam Page "nawiązał kontakty z przedstawicielami rządu Rosji, w tym z oficerami rosyjskiego wywiadu".

Zarzuty republikanów

Przedstawiciele Partii Republikańskiej w Kongresie twierdzą, że FBI dopuściła się poważnych naruszeń, gdy w październiku 2016 roku, krótko po odejściu Page'a z kampanii wyborczej Trumpa, starała się o zgodę na jego monitorowanie.



W ubiegłym tygodniu federalna wielka ława przysięgłych formalnie oskarżyła 12 agentów rosyjskiego wywiadu wojskowego w ramach dochodzenia specjalnego prokuratora Roberta Muellera w sprawie ingerowania przez Rosję w amerykańskie wybory. Ponadto od początku tego roku zarzuty udziału w zmowie w celu ingerowania w wybory postawiono w USA 13 innym obywatelom Rosji oraz trzem rosyjskim przedsiębiorstwom.