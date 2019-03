Trump grozi, że zamknie granicę z Meksykiem





Prezydent USA Donald Trump ostrzegł w piątek, że jeśli Meksyk nie zatrzyma nielegalnej imigracji do Stanów Zjednoczonych, to w następnym tygodniu zamknie całą południową amerykańską granicę lub jej znaczną część. "Meksyk nie podejmuje działań na podstawie gróźb. Jesteśmy wspaniałym sąsiadem" - napisał w odpowiedzi na Twitterze szef meksykańskiej dyplomacji Marcelo Ebrard.

Pentagon znalazł miliard na ogrodzenie z Meksykiem Departament Stanu... czytaj dalej » "Jeśli Meksyk nie zatrzyma natychmiastowo CAŁEJ nielegalnej imigracji przybywającej do USA przez naszą południową granicę, to w następnym tygodniu ZAMKNĘ granicę lub znaczną jej część" - napisał na Twitterze Trump.

W serii tweetów amerykański prezydent oskarżył też Partię Demokratyczną o wprowadzenie "najsłabszego imigracyjnego prawa na świecie". Wezwał Kongres USA do zmiany tego prawa.

"Meksyk nie podejmuje działań na podstawie gróźb"

Do wpisów Trumpa odniósł się szef meksykańskiej dyplomacji Marcelo Ebrard.

"Meksyk nie podejmuje działań na podstawie gróźb. Jesteśmy wspaniałym sąsiadem" - napisał na Twitterze.



"Proszę zapytać półtora miliona Amerykanów, którzy wybrali nasz kraj na swój dom (i stanowią) największą społeczność amerykańską poza granicami USA. Dla nich też jesteśmy najlepszym sąsiadem, jakiego mogliby mieć" - dodał.

Trump szuka pieniędzy na mur

"Stan wyjątkowy ogłoszony przez prezydenta jest niniejszym anulowany" Senat USA... czytaj dalej » Izba Reprezentantów USA nie zdołała we wtorek obalić prezydenckiego weta do rezolucji Kongresu anulującej stan wyjątkowy w Stanach Zjednoczonych. Daje to Trumpowi swobodę w pozyskiwaniu środków na budowę muru na granicy z Meksykiem.

Rezolucja w sprawie anulowania stanu wyjątkowego została przyjęta przez Senat 14 marca po wcześniejszym przegłosowaniu jej przez Izbę Reprezentantów. Dzień później Trump zawetował decyzję Kongresu, w związku z czym stan wyjątkowy, wprowadzony przez niego w celu uzyskania funduszy na budowę muru na granicy z Meksykiem, pozostał w mocy.



W ramach kompromisu osiągniętego między republikanami i demokratami w ustawie budżetowej kongresmeni przeznaczyli na budowę umocnień na granicy z Meksykiem 1,37 mld USD zamiast 5,7 mld, których domagał się Trump. Kompromis pozwolił uniknąć kolejnego zawieszenia działalności rządu (shutdownu). Poprzedni trwał bezprecedensowo długo, bo aż 35 dni.



Trump ogłosił stan wyjątkowy 15 lutego, a wkrótce jego administracja poinformowała, że Biały Dom wyszukał w rządowych funduszach dodatkowe sumy, które pozwoliłyby przeznaczyć na realizację projektu 8 mld USD, wliczając w to pieniądze, jakie wyasygnował już Kongres.



Najwięcej migrantów próbujących dostać się do USA pochodzi z Gwatemali, Hondurasu i Salwadoru. To z ich powodu amerykański prezydent zamierza wybudować na granicy z Meksykiem mur, który miałby powstrzymać nielegalną migrację.