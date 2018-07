Trump znowu grozi. Chce poparcia dla budowy muru





Prezydent USA Donald Trump ponownie zagroził w niedzielę zawieszeniem działalności rządu federalnego, jeśli Partia Demokratyczna nie poprze w głosowaniu nad budżetem jego propozycji dotyczących reformy prawa imigracyjnego oraz budowy muru na granicy.

- Będę skłonny "zawiesić" rząd, jeśli demokraci zagłosują za zabezpieczeniem granicy, które odejmuje mur!" - napisał Trump na Twitterze, odnosząc się do swojej flagowej obietnicy wyborczej, czyli budowy muru na granicy USA z Meksykiem.



I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 lipca 2018

Trump powrócił w niedzielę do gróźb dotyczących zawieszenia rządu, choć kilka dni wcześniej, gdy rozmawiał o planach ustawodawczych na jesień z przywódcami republikanów w Izbie Reprezentantów i Senacie, Paulem Ryanem i Mitchem McConnellem, obiecywał nie komplikować sytuacji i przestać grozić zawetowaniem ustawy przed listopadowymi wyborami do Kongresu, jeśli nie dostanie wystarczających pieniędzy na ogrodzenie USA od Meksyku.

Prawnik Trumpa: prezydent wiedział o spotkaniu z Rosjanami Wieloletni... czytaj dalej » Tymczasem 30 września kończy się rok budżetowy. Ustawa, którą Trump podpisał w marcu zapewnia finansowanie rządu federalnego na poziomie 1,3 bln dolarów tylko do tego terminu. Na kilka godzin przed złożeniem podpisu Trump również groził jej zawetowaniem. Z powodu braku stałej ustawy budżetowej przez wiele miesięcy rząd federalny funkcjonował dzięki kilkakrotnie przedłużanemu prowizorium budżetowemu.

Groźby Trumpa

Izba Reprezentantów ma teraz letnią przerwę, a kongresmeni prowadzą w swych stanach kampanie wyborcze. Senat pracuje, ale 6 sierpnia zacznie tygodniowy urlop. Jak podkreśla AP, kongresmenom zostało bardzo niewiele czasu na przyjęcie ustawy o wydatkach rządu przed 30 września. Jeśli Trump zawetuje ich propozycje i w październiku nastąpi "shutdown", prezydent narazi siebie i swą partię na wielkie ryzyko polityczne tuż przed wyborami - podkreśla AP.

Republikanie w Izbie Reprezentantów w lipcu przedstawili propozycję ustawy o wydatkach rządu, w której na mur, którego żąda Trump, przeznaczyli 5 mld dol. Demokraci są przeciwni wydawaniu takich sum na ogrodzenie na granicy. Prezydent uważa, że to za mało. W kwietniu, nie wyjaśniając jakiej sumy się domaga, zagroził, że "nie będzie miał wyboru" i doprowadzi do zawieszenia rządu, jeśli nie otrzyma jesienią wystarczających pieniędzy na "bezpieczeństwo granicy".