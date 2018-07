Trump "bada mechanizmy" odebrania certyfikatów bezpieczeństwa krytykom

Video: tvn24

Trump zaprasza Putina

20.07 | Szczyt w Helsinkach według amerykańskich mediów to porażka Trumpa i zwycięstwo Putina. Wynik: zero do jednego. Dlatego prezydent Stanów Zjednoczonych chce teraz rewanżu. Zapowiada, że może być "najgorszym wrogiem, jakiego Rosja kiedykolwiek miała" i zaprasza Władimira Putina... do Białego Domu. Już tej jesieni, czyli w czasie wyborów do Kongresu.

