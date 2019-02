Trump w sprawie denuklearyzacji Korei Północnej: nie ma pośpiechu

Foto: PAP/EPA/SHAWN THEW Video: ENEX

"Kontynuujemy nasze historyczne działania na rzecz pokoju na...

06.02 | Przemawiając do przedstawicieli obu izb amerykańskiego Kongresu, prezydent Donald Trump podkreślił, że w przeciwieństwie do swych poprzedników nie ogranicza się do deklaracji, lecz koncentruje na działaniu, a jego podejście do spraw międzynarodowych cechuje realizm.

»