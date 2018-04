Trump broni swoich słów o "misji wykonanej". "To wspaniałe wojskowe wyrażenie"





»

Prezydent USA Donald Trump bronił w niedzielę swoich słów o "misji wykonanej" w odniesieniu do ataków na cele w Syrii. Był to odwet za atak chemiczny przypisywany siłom reżimu Baszara el-Asada.

"Doskonale wykonany nalot (...). Dziękuję Francji i Zjednoczonemu Królestwu za ich mądrość i potęgę ich wspaniałych sił zbrojnych. Rezultat nie mógłby być lepszy. Misja wypełniona!" - napisał Trump w sobotę na Twitterze po serii ataków, przeprowadzonych tego dnia na cele w Syrii przez siły amerykańskie, brytyjskie i francuskie. Był to odwet za atak chemiczny w mieście Duma.

"Wspaniałe wojskowe wyrażenie"

"Rezultat nie mógłby być lepszy. Misja wykonana" "Rezultat nie... czytaj dalej » Media zwróciły uwagę, że wyrażenie to jest kojarzone przede wszystkim z republikańskim prezydentem USA George'em W. Bushem sprawującym urząd w latach 2001-2009.

Bush użył go w 2003 roku podczas ataku na Irak, po którym nastąpiła długotrwała i kosztowna okupacja tego kraju. Jak przypomina Reuters, określenie "misja wykonana", ciągnęło się za nim do końca prezydentury.



W niedzielę Trump odniósł się do tych komentarzy.

"Atak w Syrii został przeprowadzony tak doskonale, z taką precyzją, że tylko Media Fake News mogłyby go dyskredytować przez to, że użyłem słów "misja wykonana". Wiedziałem, że się do tego przyczepią, ale uznałem, że jest to tak wspaniałe wojskowe wyrażenie, że powinno się go znów zacząć używać. Używać często!" - napisał na Twitterze.



The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 kwietnia 2018 Co wiemy o operacji koalicji w Syrii W sobotę nad... czytaj dalej »

Atak koalicji na Syrię

Połączone siły amerykańskie, brytyjskie i francuskie przeprowadziły nad ranem w sobotę serię ataków w Syrii w ramach akcji odwetowej za użycie broni chemicznej przez reżim Asada 7 kwietnia w mieście Duma na wschód od Damaszku. Miało wówczas zginąć ponad 60 osób.



Operacja koalicji rozpoczęła się o godz. 4 czasu lokalnego (godz. 3 w Polsce). Siły zbrojne USA podały, że celem bombardowań był wojskowy ośrodek naukowo-badawczy w Damaszku, zajmujący się technologią broni chemicznej oraz składy znajdujące się na zachód od miasta Hims