Co najmniej 23 zabitych, szukają ludzi pod gruzami. Śmiertelne żniwo tornad

Co najmniej 23 ofiary śmiertelne to bilans serii tornad, jaka nawiedziła w niedzielę hrabstwo Lee w stanie Alabama - podał jego szeryf, Jay Jones. Pod zwałami gruzu wciąż mogą znajdować się ludzie.

- Problemem jest ogrom rumowiska, jakie powstało na miejscu, gdzie znajdowały się domy po przejściu tornada - powiedział szeryf Jones w wywiadzie dla stacji telewizyjnej WRLB-TV. Dodał, że huragan przeszedł przez pas o długości kilku kilometrów i szerokości 400 metrów, zmiatając wszystko, co napotkał po drodze.

W jego ocenie pod zwałami gruzu mogą znajdować się ludzie. - Wciąż są wydobywani na powierzchnię przez ekipy ratownicze - podkreślił.

Akcja ratunkowa także w nocy

W krótkim filmiku zamieszczonym na Facebooku i pokazanym przez lokalną stację telewizji CBS Jones zaznaczył, że wiele osób uznano za zaginione.

Kolejne "malutkie tornado" w Polsce. Tym razem pod Krakowem "Malutkie... czytaj dalej » "Szeryf mówił o pojedynczym tornadzie, ale w rzeczy samej hrabstwo Lee nawiedziło kilka huraganów od razu" - pisze agencja AFP.

Rzecznik agencji do spraw zarządzania w sytuacjach nadzwyczajnych Gregory Robinson podał, że ofiary śmiertelne zostały odnotowane jedynie w hrabstwie Lee. Poza tym obszarem nie był przypadków zgonów z powodu przejścia tornada.

Hrabstwo Lee w stanie Alabama, położonym w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych (nad Zatoką Meksykańską), jest zamieszkiwane przez ponad 140 tysięcy mieszkańców.

Służby meteorologiczne wydały w niedzielę ostrzeżenie przed tornadami, jakie miały przejść wieczorem przez niektóre rejony w stanie Alabama oraz w sąsiadującym z nim stanie Georgia.

To jeszcze nie koniec załamania pogody - ostrzegł za pośrednictwem Twittera mieszkańców stanu Alabama gubernator Kay Ivey. Wezwała do ostrożności i przypomniała, że władze stanowe czynią wszystko, by nieść pomoc potrzebującym. Złożyła też kondolencje rodzinom osób, które straciły życie.



There is still a possibility of more severe weather this evening; so, please stay vigilant as it passes through the state. — Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) 3 marca 2019

Reuters podaje, powołując się na elektrownię Alabama Power, że z powodu zerwania trakcji około 10 tysięcy gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu po przejściu tornada.

Tornada na południu USA są zjawiskiem częstym na wiosnę. Często też pociągają za sobą ofiary śmiertelne.