"Trump już pokazał, że potrafi. Ma smoka i nie waha się go używać"





»

- Gdy rakiety poszły w ruch, Rosja zobaczyła, że to nie były żarty. Ale to konfliktu nie rozwiązuje - tak Tomasz Siemoniak, były minister obrony, skomentował ataki rakietowe sił USA, Francji i Wielkiej Brytanii na cele w Syrii. Gość internetowej dogrywki "Jeden na jeden" wskazał, że po siedmiu latach wojny w Syrii "świat nie jest w stanie sobie z nią poradzić".

Po sobotnich atakach państw zachodnich w Syrii na instalacje, w których miała być produkowana i składowana broń chemiczna, Biały Dom rozważał wprowadzenie nowych sankcji wobec Rosji. Kreml otwarcie wspiera prezydenta Syrii Baszara al-Asada.

Co dalej z Syrią? Był ostrzał,... czytaj dalej » Brytyjska premier Theresa May broniła w poniedziałek w Izbie Gmin decyzji o udziale Wielkiej Brytanii w interwencji w Syrii, tłumacząc, że na podstawie wcześniejszych działań "doszła do wniosku, że same wysiłki dyplomatyczne nie przyniosą odpowiedniego skutku". Natomiast poniedziałkowa debata we francuskim parlamencie dowiodła, że nie ma wspólnego stanowiska w sprawie interwencji militarnej w Syrii w ramach retorsji po ataku chemicznym.

UDERZENIE ZACHODU NA SYRIĘ - CZYTAJ RAPORT >>>

"Nie da się tego rozwiązać rakietami"

Tomasz Siemoniak w internetowej dogrywce "Jeden na jeden" nie wykluczył, że państwa zachodnie mogą powtórzyć uderzenia na cele w Syrii.

- Generał [Joseph - red.] Dunford, czyli ten który dowodzi wojskami amerykańskimi, mówił o pierwszej fazie w przypadku soboty. Ja myślę, że cały czas opada taki kurz polityczny. W różnych stolicach widzimy różne emocje wokół tego ataku - wyjaśniał były szef MON i poseł PO.

Jego zdaniem władze rosyjskie nie mają argumentów po atakach przeprowadzonych w Syrii przez zachodnią koalicję. - Dużo było wojny na słowa wcześniej. Gdy rakiety poszły w ruch, Rosja zobaczyła, że to nie były żarty. Ale to konfliktu nie rozwiązuje - ocenił Siemoniak w tvn24.pl.

- Mamy sytuację, w której od siedmiu lat giną cywile i świat, sąsiedzi Syrii, nie są w stanie sobie z tym poradzić. Nie da się tego rozwiązać rakietami, tylko można rozwiązać przy stole - podkreślił gość dogrywki "Jeden na jeden".

W ocenie Siemoniaka sobotnie uderzenia na syryjskie cele pozytywnie wpłyną na pozycję prezydenta USA Donalda Trumpa. - On [Trump - red.] już pokazał, że potrafi. Ma smoka i nie waha się go używać i w tej sytuacji jest w dużo lepszej pozycji negocjacyjnej niż jeszcze jakiś czas temu - dodał gość internetowej dogrywki "Jeden na jeden".