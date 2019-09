Trump wygłosił toast i pogratulował Dudzie





»

To zaszczyt gościć was w Stanach Zjednoczonych - powiedział Donald Trump do Andrzeja Dudy podczas wspólnego lunchu światowych przywódców na marginesie 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydenci Polski i USA siedzieli obok siebie.

Duda po rozmowie z Trumpem: nie było mowy o działaniach zbrojnych Prezydent Donald... czytaj dalej » We wtorek wieczorem, na marginesie 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, światowi przywódcy zasiedli wspólnie do stołu. Podczas roboczego lunchu głos jako pierwszy zabrał sekretarz generalny organizacji Antonio Guterres.

Po nim toast wygłosił prezydent Stanów Zjednoczonych, obok którego siedział Andrzej Duda.



Trump zaczął od pochwały ONZ, która - jak stwierdził - ma większy potencjał niż jakakolwiek inna instytucja na świecie.

Następnie przywódca USA pogratulował polskiemu prezydentowi, nie precyzując jednak czego. Dodał, że Polacy byli wczoraj szczęśliwi. - To zaszczyt gościć was w Stanach Zjednoczonych. To zaszczyt gościć was w Nowym Jorku - oświadczył.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP Trump i Duda na lunchu na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Spotkanie Duda-Trump

Dzień wcześniej doszło do spotkania Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa, na którym prezydenci podpisali deklarację dotyczącą zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.



Prezydent USA zapowiedział wówczas m.in., że "w bardzo krótkim czasie" będzie możliwe zniesienie wiz dla Polaków. Oświadczył również, że planuje złożyć w najbliższym czasie wizytę w Polsce.



Trump miał przyjechać do Warszawy na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przełożył jednak wizytę w związku z huraganem Dorian, który zagrażał Stanom Zjednoczonym. Zastąpił go wówczas wiceprezydent Mike Pence.



Trump seated between Guterres (UN) and Duda (Poland). pic.twitter.com/OIsFGwXz3Q — Josh Wingrove (@josh_wingrove) 24 września 2019