Timmermans ostrzega Rumunię w sprawie łamania praworządności

Środki unijne powiązane z praworządnością? Europarlament dał...

17.01 | Parlament Europejski przyjął w czwartek stanowisko dotyczące propozycji powiązania dostępu do funduszy Unii Europejskiej ze stanem praworządności. Eurodeputowani chcą, by to eksperci oceniali stan rządów prawa w krajach Wspólnoty. Relacja Macieja Sokołowskiego, korespondenta TVN24 BiS.

