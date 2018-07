"Polski rząd postanowił nie zmieniać prawa. Więc nie było wyjścia"





Nie było innego wyjścia jak wystosować dzisiaj do polskiego rządu oficjalne pismo, że skoro nie ma zmian, uruchamiamy procedurę naruszenia prawa - mówi korespondentowi TVN24 w Brukseli Frans Timmermans. Wiceszef Komisji Europejskiej tłumaczył w ten sposób wszczęcie procedury naruszenia unijnego prawa w związku z polską ustawą o Sądzie Najwyższym.

- Przez ostatnie miesiące próbowaliśmy przekonać polski rząd, że do trzeciego lipca powinna zostać wyjaśniona sytuacja sędziów Sądu Najwyższego, którzy będą musieli zakończyć orzekanie z powodu swojego wieku - podkreślił wiceszef Komisji Europejskiej.

- Naszym zdaniem procedura, zgodnie z którą sędziowie muszą zrezygnować, jest niezgodna z zasadami unijnymi. Nie można po prostu odsunąć sędziów od orzekania - wyjaśnił.

Timmermans: wierzę w dialog

Frans Timmermans zaznaczył, że choć stanowisko to przedstawiał wielokrotnie, to "polski rząd jednak postanowił nie zmieniać prawa". - Więc nie było innego wyjścia jak wystosować dzisiaj do polskiego rządu oficjalne pismo, że skoro nie ma zmian, uruchamiamy procedurę naruszenia prawa - stwierdził.

Wiceszef KE oświadczył, że wciąż ma nadzieję na znalezienie "rozwiązania poprzez dialog". - Wierzę w obustronne rozmowy. Niestety do tej pory nie udało się znaleźć rozwiązań, które by nas zadowalały. Będę cały czas ich szukał, będę ciągle szukał odpowiedzi, które uszanują niezależność wymiaru sprawiedliwości - ocenił.

- Nie odmawiam prawa polskiemu rządowi do reformowania sądownictwa, ale robiąc to należy uszanować trójpodział władzy i niezależność sądów. Uważamy, że przepisy dotyczące Sądu Najwyższego nie respektują w wystarczający sposób sędziowskiej niezawisłości i rozdzielności władzy - oświadczył Timmermans.

Jednocześnie przyznał, że gotów jest do złożenia skargi na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. - To dzisiaj powiedzieliśmy polskiemu rządowi - powiedział. - Napisaliśmy pismo z informacją o kontynuowaniu procedury naruszeniowej, która ostatecznie doprowadzi nas do sądu w Luksemburgu - dodał wiceszef KE.

Uruchomiona procedura

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek o uruchomieniu procedury naruszenia unijnego prawa w związku z polską ustawą o Sądzie Najwyższym. Władze w Warszawie mają miesiąc, aby odpowiedzieć na wezwanie Komisji do usunięcia uchybienia.

Postępowanie obejmuje trzy etapy: Komisja początkowo zwraca się do rządów krajowych o usunięcie naruszenia prawa ("wezwanie do usunięcia uchybienia"), w kolejnym kroku daje krajom określony czas na zmiany ("uzasadniona opinia"), a w następnym etapie może pozwać kraj do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Źródło: europa.eu Procedura ochrony państwa prawa w Unii Europejskiej