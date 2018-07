"Nazywanie najlepszych przyjaciół wrogami uszczęśliwia twoich prawdziwych wrogów"

"Europejczycy nigdy nie porzucą Amerykanów, ponieważ Ameryka nigdy nie porzuci nas. Po to są przyjaciele" - oświadczył na Twitterze wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. To odpowiedź na słowa amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który mówił w wywiadzie dla CBS, że Unia Europejska to wróg Stanów Zjednoczonych w kwestiach handlowych.

"Nazywanie swoich najlepszych przyjaciół wrogami tylko uszczęśliwia twoich prawdziwych wrogów" - napisał na Twitterze Timmermans.



"Europejczycy i Amerykanie związani są historią oraz wspólnymi wartościami. Europejczycy nigdy nie porzucą Amerykanów, ponieważ Ameryka nigdy nie porzuci nas. Po to są przyjaciele" - dodał.



Calling your best friends foes only makes your real foes happy. Europeans and Americans are bound by history and their shared values. Europeans will never give up on America because America never gave up on us. That’s what friends are for. — Frans Timmermans (@TimmermansEU) July 15, 2018



"Unia Europejska to wróg"

W nagranym w sobotę wywiadzie dla telewizji CBS News Trump oświadczył, że "Unia Europejska to wróg", wskazując na jej politykę gospodarczą. Wcześniej w piątek krytykował Unię, mówiąc, że "okropnie" traktuje i "systematycznie wykorzystuje" USA. Zapewniał, że "to się zmieni, a jeśli nie to zapłacą oni (UE - red.) za to olbrzymią cenę".



Na te słowa szybko zareagował przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i napisał na Twitterze, że UE i USA to najlepsi przyjaciele, a "ktokolwiek mówi, że jesteśmy wrogami, rozpowszechnia fake newsy".



America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news. — Donald Tusk (@eucopresident) July 15, 2018



Trump porozmawia z Putinem

W poniedziałek w Helsinkach Donald Trump będzie rozmawiał z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.



Zapowiadając szczyt w stolicy Finlandii Biały Dom wskazał, że przywódcy omówią relacje pomiędzy USA i Rosją i kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Strona rosyjska zapowiadała, że tematem rozmów Putina z Trumpem będą relacje obu krajów i główne problemy międzynarodowe.