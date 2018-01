Timmermans: poszanowanie praworządności to fundamentalna sprawa dla Unii Europejskiej





»

Pełne poszanowanie praworządności we wszystkich krajach Unii Europejskiej, to nie jest opcja, lecz konieczność dla prawidłowego funkcjonowania instytucji wspólnotowych - oświadczył we wtorek w Parlamencie Europejskim wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Polityk, który przemawiał w Strasburgu podczas debaty z europosłami na temat wyników grudniowego szczytu Unii Europejskiej, nie wymienił żadnego z krajów członkowskich, ale kontekst nie pozostawił wątpliwości, którą stolicę miał na myśli. "Krok we właściwym kierunku". Timmermans spotka się z szefem MSZ Cieszę się, że... czytaj dalej »

"Potrzebujemy pełnego poszanowania praworządności"

- Podstawy naszej współpracy są zakorzenione w traktacie i prawie Unii Europejskiej. Żeby to działało, potrzebujemy pełnego poszanowania praworządności we wszystkich naszych państwach członkowskich. To nie jest opcja, którą się wybiera na podstawie suwerenności narodowej. To fundamentalna sprawa dla funkcjonowania Unii Europejskiej - podkreślił Timmermans.

Zaznaczył, że mówi to w kontekście zwiększającego się poparcia dla Unii Europejskiej wśród Europejczyków we wszystkich państwach członkowskich. - Nawet w tych krajach członkowskich, które mają rządy kwestionujące niektóre z podstawowych zasad UE, ludzie coraz mocniej wspierają UE jako instrument zapewniający rozwiązania wyzwań, jakie stają przed UE - powiedział wiceszef KE.

Według sondażu opublikowanego przez CBOS w sierpniu 2017 roku 52 procent Polaków było zdecydowanie pozytywnie nastawionych do członkostwa, a 36 procent było "raczej za" pozostaniem we Wspólnocie, co w sumie daje wynik 88 procent poparcia. Natomiast na Węgrzech zdecydowanie za członkostwem w UE opowiedziało się 30 procent badanych, a "raczej za" - 52 procent, czyli razem 82 procent.

Kwestia migracji "to inny rodzaj wyzwania"

Timmermans mówił też o migracji, apelując by z tematu relokacji nie robić większego problemu, niż jest on w rzeczywistości. - To mała sprawa w porównaniu z całościowym wyzwaniem, jakie wiąże się migracją. To środek (relokacja - red.) ostatniej instancji w przypadku ekstremalnego kryzysu - tłumaczył. Szef MSZ chce rozmawiać z Fransem Timmermansem o artykule siódmym Jacek... czytaj dalej »

Według niego, większym wyzwaniem niż sprawa uchodźców jest migracja ludzi, którzy szukają w Europie lepszej przyszłości. - Musimy być pewni, że stworzymy wszystkie możliwe instrumenty na poziomie europejskim, żeby zająć się tą kwestią. Od ochrony granic, poprzez lepsze porozumienia z krajami pochodzenia i tranzytu, po lepszy system legalnej migracji, żebyśmy mogli przyjmować ludzi, których potrzebujemy - tłumaczył.

Jego zdaniem, Unia Europejska może poradzić sobie z tym wyzwaniem, ale musi to zrobić teraz, w tym roku, w czasie obecnego mandatu Parlamentu Europejskiego.

Juncker z zadowoleniem przyjmuje "wyraz solidarności"

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, który wypowiadał się w tej sprawie wcześniej, mówił że z zadowoleniem przyjmuje wyraz solidarności ze strony państw Grupy Wyszehradzkiej. Polska, Czechy, Węgry i Słowacja zadeklarowały w ubiegłym miesiącu przekazanie 35 mln euro na działania mające powstrzymać migrację z Libii do Włoch.

Juncker podkreślał, że jedynie kilka krajów członkowskich wzięło na siebie największą część odpowiedzialności podczas relokacji uchodźców. - Chciałbym, żeby to się zmieniło - oświadczył. Zwrócił jednocześnie uwagę, że we Włoszech i Grecji wciąż czekają uchodźcy na relokację, w tym 392 nieletnich bez opieki.

KE uruchomiła artykuł 7. wobec Polski » Oglądaj Wiceszef MSZ o spotkaniu premiera Morawieckiego w Brukseli Video: Jeden na Jeden TVN24 Wiceszef MSZ o spotkaniu premiera Morawieckiego w Brukseli11.01 | Wiceszef MSZ komentował też efekty wtorkowego spotkania premiera Morawieckiego z unijnymi przywódcami. Szef polskiego rządu rozmawiał w Brukseli z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem i wiceprzewodniczącym KE Fransem Timmermansem. Video: Jeden na Jeden TVN24 Wiceszef MSZ o spotkaniu premiera Morawieckiego w Brukseli11.01 | Wiceszef MSZ komentował też efekty wtorkowego spotkania premiera Morawieckiego z unijnymi przywódcami. Szef polskiego rządu rozmawiał w Brukseli z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem i wiceprzewodniczącym KE Fransem Timmermansem. zobacz więcej wideo »

Wiceszef MSZ o spotkaniu premiera Morawieckiego w Brukseli "Komisja wypuściła dżina z butelki, nie ma teraz prostych... Video: TVN24 BiS "Komisja wypuściła dżina z butelki, nie ma teraz prostych...10.01 | Chcemy rozmawiać z państwami i chcemy rozmawiać z Komisją - zadeklarował po wtorkowym spotkaniu w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. W rozmowie z korespondentem TVN24 Biznes i Świat Maciejem Sokołowskim przyznał, że uruchamiając wobec Polski artykuł 7 unijnego traktatu Komisja Europejska "wypuściła dżina z butelki, więc nie ma teraz takich prostych rozwiązań". Video: TVN24 BiS "Komisja wypuściła dżina z butelki, nie ma teraz prostych...10.01 | Chcemy rozmawiać z państwami i chcemy rozmawiać z Komisją - zadeklarował po wtorkowym spotkaniu w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. W rozmowie z korespondentem TVN24 Biznes i Świat Maciejem Sokołowskim przyznał, że uruchamiając wobec Polski artykuł 7 unijnego traktatu Komisja Europejska "wypuściła dżina z butelki, więc nie ma teraz takich prostych rozwiązań". zobacz więcej wideo »

"Komisja wypuściła dżina z butelki, nie ma teraz prostych... Wywiad Mateusza Morawieckiego dla TVN24 BiS Video: tvn24 Wywiad Mateusza Morawieckiego dla TVN24 BiS10.01 | Wywiad premiera Mateusza Morawieckiego dla TVN24 BiS w Brukseli Video: tvn24 Wywiad Mateusza Morawieckiego dla TVN24 BiS10.01 | Wywiad premiera Mateusza Morawieckiego dla TVN24 BiS w Brukseli zobacz więcej wideo »

Wywiad Mateusza Morawieckiego dla TVN24 BiS Pytania od dziennikarzy i odpowiedzi premiera Morawieckiego Video: tvn24 Pytania od dziennikarzy i odpowiedzi premiera Morawieckiego09.01 | Pytania od dziennikarzy i odpowiedzi premiera Morawieckiego Video: tvn24 Pytania od dziennikarzy i odpowiedzi premiera Morawieckiego09.01 | Pytania od dziennikarzy i odpowiedzi premiera Morawieckiego zobacz więcej wideo »

Pytania od dziennikarzy i odpowiedzi premiera Morawieckiego Całe wystąpienie premiera Morawieckiego po spotkaniu w Brukseli Video: tvn24 Całe wystąpienie premiera Morawieckiego po spotkaniu w Brukseli09.01 | Całe wystąpienie premiera Morawieckiego po spotkaniu w Brukseli Video: tvn24 Całe wystąpienie premiera Morawieckiego po spotkaniu w Brukseli09.01 | Całe wystąpienie premiera Morawieckiego po spotkaniu w Brukseli zobacz więcej wideo »

Całe wystąpienie premiera Morawieckiego po spotkaniu w Brukseli Morawiecki: przedstawiłem intencje dot. reformy sądownictwa Video: tvn24 Morawiecki: przedstawiłem intencje dot. reformy sądownictwa09.01 | Podczas spotkania poruszyliśmy temat praworządności; przede wszystkim powiedziałem o tym, że nasze intencje służą temu, by system sprawiedliwości był sprawniejszy, bardziej sprawiedliwy - mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z przewodniczącym KE Jean-Claude'em Junckerem. Video: tvn24 Morawiecki: przedstawiłem intencje dot. reformy sądownictwa09.01 | Podczas spotkania poruszyliśmy temat praworządności; przede wszystkim powiedziałem o tym, że nasze intencje służą temu, by system sprawiedliwości był sprawniejszy, bardziej sprawiedliwy - mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z przewodniczącym KE Jean-Claude'em Junckerem. zobacz więcej wideo »

Morawiecki: przedstawiłem intencje dot. reformy sądownictwa Rozmowy w Brukseli. Premier na spotkaniu z Junckerem Video: tvn24 Rozmowy w Brukseli. Premier na spotkaniu z Junckerem09.01 | Po godzinie 20 we wtorek rozpoczęło się w Brukseli spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. To pierwsze tego typu dwustronne rozmowy z szefem Komisji, odkąd władzę w Polsce przejęło Prawo i Sprawiedliwość. Video: tvn24 Rozmowy w Brukseli. Premier na spotkaniu z Junckerem09.01 | Po godzinie 20 we wtorek rozpoczęło się w Brukseli spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. To pierwsze tego typu dwustronne rozmowy z szefem Komisji, odkąd władzę w Polsce przejęło Prawo i Sprawiedliwość. zobacz więcej wideo »

Rozmowy w Brukseli. Premier na spotkaniu z Junckerem Timmermans o odpowiedzialności, jaka ciąży na Polsce Video: tvn24 Timmermans o odpowiedzialności, jaka ciąży na Polsce 20.12 | Timmermans zaznaczył, że na Polsce spoczywa "wielka odpowiedzialność, aby zjednoczona Europa odniosła sukces". - Polska dla mnie jest członkiem UE bez którego Unia nie może istnieć - przekonywał wiceprzewodniczący. Video: tvn24 Timmermans o odpowiedzialności, jaka ciąży na Polsce 20.12 | Timmermans zaznaczył, że na Polsce spoczywa "wielka odpowiedzialność, aby zjednoczona Europa odniosła sukces". - Polska dla mnie jest członkiem UE bez którego Unia nie może istnieć - przekonywał wiceprzewodniczący. zobacz więcej wideo »

Timmermans o odpowiedzialności, jaka ciąży na Polsce Timmermans: chce wspierać naród polski w czasie który jest dla... Video: tvn24 Timmermans: chce wspierać naród polski w czasie który jest...20.12 | Timmermans o decyzji uruchomienia artykułu 7 wobec Polski. - Komisja i ja osobiście podjęliśmy działania w tym co uważamy za najlepsze Video: tvn24 Timmermans: chce wspierać naród polski w czasie który jest...20.12 | Timmermans o decyzji uruchomienia artykułu 7 wobec Polski. - Komisja i ja osobiście podjęliśmy działania w tym co uważamy za najlepsze zobacz więcej wideo »

Timmermans: chce wspierać naród polski w czasie który jest dla... Timmermans: nigdy nie jest za późno, aby rozmawiać o... Video: tvn24 Timmermans: nigdy nie jest za późno, aby rozmawiać o...20.12 | Timmermans o decyzji uruchomienia artykułu 7 wobec Polski. - Nigdy nie jest za późno, aby rozmawiać o zagrożeniu praworządności Video: tvn24 Timmermans: nigdy nie jest za późno, aby rozmawiać o...20.12 | Timmermans o decyzji uruchomienia artykułu 7 wobec Polski. - Nigdy nie jest za późno, aby rozmawiać o zagrożeniu praworządności zobacz więcej wideo »

Timmermans: nigdy nie jest za późno, aby rozmawiać o... "Komisja po raz czwarty wysyła konkretne zalecenia" Video: tvn24 "Komisja po raz czwarty wysyła konkretne zalecenia"20.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Jednocześnie Komisja wydała czwartą rekomendację w zakresie praworządności i dała polskim władzom trzy miesiące na wprowadzenie zaleceń. Gdyby zostały one wdrożone, Komisja "jest gotowa ponownie rozważyć swoją propozycję". Maciej Sokołowski, o co chodzi w podjętej przez KE decyzji Video: tvn24 "Komisja po raz czwarty wysyła konkretne zalecenia"20.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Jednocześnie Komisja wydała czwartą rekomendację w zakresie praworządności i dała polskim władzom trzy miesiące na wprowadzenie zaleceń. Gdyby zostały one wdrożone, Komisja "jest gotowa ponownie rozważyć swoją propozycję". Maciej Sokołowski, o co chodzi w podjętej przez KE decyzji zobacz więcej wideo »

"Komisja po raz czwarty wysyła konkretne zalecenia" "Polska ma jeszcze chwilę na zmianę stanowiska" Video: tvn24 "Polska ma jeszcze chwilę na zmianę stanowiska"20.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Jednocześnie Komisja wydała czwartą rekomendację w zakresie praworządności i dała polskim władzom trzy miesiące na wprowadzenie zaleceń. Gdyby zostały one wdrożone, Komisja "jest gotowa ponownie rozważyć swoją propozycję". Maciej Sokołowski wyjaśnia, o co chodzi w podjętej przez KE decyzji. Video: tvn24 "Polska ma jeszcze chwilę na zmianę stanowiska"20.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Jednocześnie Komisja wydała czwartą rekomendację w zakresie praworządności i dała polskim władzom trzy miesiące na wprowadzenie zaleceń. Gdyby zostały one wdrożone, Komisja "jest gotowa ponownie rozważyć swoją propozycję". Maciej Sokołowski wyjaśnia, o co chodzi w podjętej przez KE decyzji. zobacz więcej wideo »

"Polska ma jeszcze chwilę na zmianę stanowiska" Timmermans: powiedziałem w lipcu, że jeśli ustawa o SN... Video: tvn24 Timmermans: powiedziałem w lipcu, że jeśli ustawa o SN...20.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Video: tvn24 Timmermans: powiedziałem w lipcu, że jeśli ustawa o SN...20.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. zobacz więcej wideo »

Timmermans: powiedziałem w lipcu, że jeśli ustawa o SN... Timmermans o działaniach KE i lutowej próbie zastosowania art.... Video: tvn24 Timmermans o działaniach KE i lutowej próbie zastosowania...20.12 | Uruchomienie przez Komisję Europejską wobec Polski procedury przewidzianej w art. 7. Timmermans o lutowej próbie zastosowania art. 7 wobec Austrii. - To nie jest ten sam artykuł. Video: tvn24 Timmermans o działaniach KE i lutowej próbie zastosowania...20.12 | Uruchomienie przez Komisję Europejską wobec Polski procedury przewidzianej w art. 7. Timmermans o lutowej próbie zastosowania art. 7 wobec Austrii. - To nie jest ten sam artykuł. zobacz więcej wideo »

Timmermans o działaniach KE i lutowej próbie zastosowania art.... Timmermans o spotkaniu w styczniu z premierem Morawieckim Video: tvn24 Timmermans o spotkaniu w styczniu z premierem Morawieckim20.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Video: tvn24 Timmermans o spotkaniu w styczniu z premierem Morawieckim20.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. zobacz więcej wideo »

Timmermans o spotkaniu w styczniu z premierem Morawieckim Frans Timmermans: robimy to dla Polski Video: tvn24 Frans Timmermans: robimy to dla Polski20.12 | Timmermans był pytany na konferencji prasowej, czy nie obawia się, że decyzja Komisji wzmocni nastroje antyunijne w Polsce i czy nie skorzystają na tej decyzji kraje trzecie, które nie chcą, by Polska miała silną pozycję w Unii. Video: tvn24 Frans Timmermans: robimy to dla Polski20.12 | Timmermans był pytany na konferencji prasowej, czy nie obawia się, że decyzja Komisji wzmocni nastroje antyunijne w Polsce i czy nie skorzystają na tej decyzji kraje trzecie, które nie chcą, by Polska miała silną pozycję w Unii. zobacz więcej wideo »

Frans Timmermans: robimy to dla Polski Przemówienie Fransa Timmermansa o uruchomieniu wobec Polski... Video: tvn24 Przemówienie Fransa Timmermansa o uruchomieniu wobec Polski...19.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Całe przemówienie. Video: tvn24 Przemówienie Fransa Timmermansa o uruchomieniu wobec Polski...19.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Całe przemówienie. zobacz więcej wideo »

Przemówienie Fransa Timmermansa o uruchomieniu wobec Polski... Ziobro: chodzi o politykę, nie praworządność Video: tvn24 Ziobro: chodzi o politykę, nie praworządność20.12 | Przyjmuję ze spokojem tę decyzję - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu art. 7.1 traktatu UE wobec Polski. Video: tvn24 Ziobro: chodzi o politykę, nie praworządność20.12 | Przyjmuję ze spokojem tę decyzję - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu art. 7.1 traktatu UE wobec Polski. zobacz więcej wideo »

Ziobro: chodzi o politykę, nie praworządność Mazurek: Węgry sankcji nie poprą Video: tvn24 Mazurek: Węgry sankcji nie poprą20.12 | To decyzja polityczna, która nie ma nic wspólnego z rzekomym zagrożeniem praworządności w Polsce - oświadczyła w środę rzeczniczka PiS Beata Mazurek, odnosząc się do decyzji KE o uruchomieniu art. 7 traktatu unijnego wobec Polski. Video: tvn24 Mazurek: Węgry sankcji nie poprą20.12 | To decyzja polityczna, która nie ma nic wspólnego z rzekomym zagrożeniem praworządności w Polsce - oświadczyła w środę rzeczniczka PiS Beata Mazurek, odnosząc się do decyzji KE o uruchomieniu art. 7 traktatu unijnego wobec Polski. zobacz więcej wideo »

Mazurek: Węgry sankcji nie poprą Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu artykułu 7 wobec... Video: EBS Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu artykułu 7...Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Komisja otworzyła tym samym drogę, na końcu której może nawet dojść do głosowania o odebraniu Polsce prawa do decydowania o sprawach dotyczących całej Wspólnoty. Video: EBS Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu artykułu 7...Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Komisja otworzyła tym samym drogę, na końcu której może nawet dojść do głosowania o odebraniu Polsce prawa do decydowania o sprawach dotyczących całej Wspólnoty. zobacz więcej wideo »

Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu artykułu 7 wobec... Wideo: Jeden na Jeden TVN24 Wiceszef MSZ o spotkaniu premiera Morawieckiego w Brukseli