Media: Rosjanie pracują nad nowym systemem. Wywołuje halucynacje

Rosyjska marynarka wojenna rozpoczęła wyposażanie swych okrętów w nowe systemy 5P-42 Filin (ros. Puchacz), które mogą wywoływać u wrogów halucynacje i zaburzenie widzenia - poinformował w środę brytyjski dziennik "The Times".

Gazeta podała, że produkowana przez państwową firmę Roselektronika instalacja działa w oparciu o specjalne lasery, które oślepiają i dezorientują wrogów za sprawą intensywnych wiązek światła o zmiennej modulacji.

Mały okręt z potężnym uzbrojeniem. Prasa: Karakurt przyjęty do służby Flota Bałtycka w... czytaj dalej » Wolontariusze, którzy wzięli udział w testach mieli relacjonować, że nie byli w stanie wycelować w stronę obiektu chronionego za pomocą tego światła, a także uskarżali się na nudności i zaburzenia orientacji.

Według materiałów Roselektroniki, Filin jest w stanie zaburzyć działanie urządzeń pozwalających na zwiększenie widoczności nocą, a także systemów nakierowywania pocisków. Jak dodano, może być używany także na lądzie.



Nowy system został już zainstalowany na fregatach "Admirał Gorszkow" i "Admirał Kasatonow" i ma znaleźć się na dwóch kolejnych okrętach, które dopiero są budowane.



Jednocześnie "Times" napisał, że Rosja ogłosiła wzmocnienie swojego arsenału w odpowiedzi na decyzję Stanów Zjednoczonych o zawieszeniu na pół roku stosowania układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu (INF).



Wśród planowanych działań jest m.in. zmodyfikowanie pocisku Kalibr w celu możliwego wykorzystywania go w konfliktach na lądzie, a także przygotowanie naddźwiękowego pocisku na bazie pocisku 3M22 Cyrkon.

"Rosja zbyt długo bezkarnie łamała postanowienia układu"

"W odpowiedzi na gołosłowne zarzuty USA powiedzieliśmy już wszystko" Rosja nie wie, na... czytaj dalej » Amerykański prezydent Donald Trump tłumaczył zawieszenie INF tym, że "Rosja zbyt długo bezkarnie łamała postanowienia układu, podczas gdy USA w pełni się do niego stosowały". - Nie możemy być jedynym krajem na świecie jednostronnie związanym tym, ani żadnym innym traktatem" - dodał.



Sekretarz stanu USA Mike Pompeo tłumaczył z kolei, że Stany Zjednoczone gotowe są całkowicie wycofać się z traktatu za pół roku, jeśli w tym czasie "Rosja nie zacznie się stosować do jego zapisów".



- Przekażemy Rosji i pozostałym stronom traktatu (według agencji TASS chodzi o Ukrainę, Białoruś i Kazachstan - red.) formalną notyfikację o tym, że Stany Zjednoczone wycofują się z układu INF, a decyzja ta wejdzie w życie za sześć miesięcy - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji.



Podpisany w 1987 roku układ INF jako pierwsze porozumienie w sprawie kontroli zbrojeń zakazało posiadania całej klasy broni - wystrzeliwanych z ziemi pocisków manewrujących o zasięgu od 500 do 5,5 tys. kilometrów.