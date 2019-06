"Rada Europy po prostu się sprzedała"





Brytyjski "The Times" skrytykował w czwartek Radę Europy za decyzję o przywróceniu Rosji prawa głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym, oskarżając tę instytucję o rezygnację - w zamian za rosyjskie wpłaty do budżetu - z nadzoru przestrzegania praw człowieka. "Rada Europy po prostu się sprzedała" - piszą autorzy publikacji.

Dziennik przypomniał, że powstała przed 70 laty Rada Europy była niegdyś chwalona przez ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla za zdolność poddawania naruszeń praw człowieka "pod ocenę cywilizowanego świata" i pociąganie do odpowiedzialności "zamkniętych i skorumpowanych reżimów".

"Times" pyta: co z prawami Ukrainy?

"Times" uznał, że podejmując decyzję o przywróceniu Rosji prawa głosu Rada Europy "zdradziła swą misję".

"Wzywamy Rosję, by weszła na odpowiedzialną ścieżkę". Kilka tygodni na uratowanie traktatu INF Rosji pozostało... czytaj dalej » "Zawieszenie (prawa głosu - red.) było jedną z serii sankcji (za aneksję Krymu - red.) i można się obawiać, że ponowne przyjęcie Moskwy może doprowadzić do zniesienia innych środków. Nic z tego, co Rosja robiła od 2014 roku - destabilizacja wschodniej Ukrainy, zestrzelenie cywilnego samolotu, zatrucie cywilów w Salisbury i próby wpływania na wybory - nie uzasadnia tej haniebnej rehabilitacji" - wymieniono.

Gazeta odrzuciła jednocześnie tłumaczenia tych organizacji zajmujących się prawami człowieka, które argumentowały, że członkostwo w RE pozwala na kwestionowanie niektórych "upolitycznionych i skorumpowanych decyzji sądowych" podjętych w Rosji.

"Instytucja, która otrzymała mandat do utrzymywania praw obywatelskich i zobowiązań do rządów prawa zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ma szersze obowiązki. Co z prawami Ukrainy, która wciąż cierpi z powodu działań Rosji? W jaki sposób można dbać o wartościowy dialog z rosyjską administracją, która otwarcie śmieje się z krytyki dotyczącej morderstw i dywersji?" - pytano.

"Times" uważa, że RE "abdykowała ze swojej roli lidera w dbaniu o prawa człowieka" z powodu kwestii finansowych, bo rosyjskie składki stanowią około 10 procent budżetu tej instytucji. "Jakby na to nie spojrzeć, Rada Europy po prostu się sprzedała" - napisał dziennik.

Polska delegacja opuściła obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Delegacje Polski,... czytaj dalej » Głosowanie nad przywróceniem Rosji prawa głosu było efektem przyjęcia przez Komitet Ministrów Rady Europy 17 maja w Helsinkach deklaracji, w której stwierdzono, że wszystkie państwa członkowskie mają prawo do uczestnictwa na równych prawach w pracach Komitetu Ministrów i Zgromadzenia Parlamentarnego, dwóch organów statutowych RE.

Za przyjęciem deklaracji głosowało 118 parlamentarzystów z krajów członkowskich, 62 było przeciw, 10 wstrzymało się od głosu.

Przeciwna deklaracji była Ukraina, według której jest to nieuzasadnione ustępstwo wobec Rosji. Następnie delegacje Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Gruzji i Słowacji opuściły obrady Zgromadzenia.

Rada Europy

Organizacja została powołana w 5 maja 1949 roku w Londynie przez 10 państw: Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy. Koncentruje się na kwestiach obrony i szerzenia praw człowieka oraz zasad demokracji parlamentarnej i rządów prawa. Do organizacji należy 47 państw, a Rosja jest jej członkiem od 1996 roku. Ma swoją siedzibę w Strasburgu.