"Sposób na długie rzęsy" i "drugi Holokaust". TikTok przywraca viralowe nagranie





Aplikacja TikTok przeprosiła za usunięcie nagrania 17-letniej aktywistki Ferozy Aziz. Dziewczyna zamieściła wideo, na którym – pod pretekstem przedstawienia sposobu na długie rzęsy – oskarża Chiny o wtrącanie do obozów koncentracyjnych przedstawicieli muzułmańskiej mniejszości Ujgurów. 40-sekundowe nagranie zniknęło na 50 minut. Także konto nastolatki było zablokowane przez kilka dni.

- Cześć kochani, dzisiaj pokażę wam sposób na długie rzęsy - mówi na początku nagrania 17-letnia Amerykanka Feroza Aziz. Przykłada zalotkę do rzęs i tłumaczy, jak jej użyć. Dość nieoczekiwanie zmienia temat.

- A teraz weź do ręki swój telefon i poczytaj, co dzieje się w Chinach. Niewinni muzułmanie są wtrącani do obozów koncentracyjnych. Są oddzielani od swoich rodzin, porywani, mordowani, gwałceni, zmuszani do jedzenia wieprzowiny, picia alkoholu, porzucenia wiary. To drugi Holokaust, a nikt o tym nie mówi - przekonuje dziewczyna.

Na koniec nagrania 17-latka prosi o przekazywanie informacji dalej i znów przechodzi do tematu rzęs.

Wideo trwa 40 sekund. Feroza Aziz zamieściła jeszcze dwa inne, w których porusza ten temat.



"Błąd ludzki"

25 listopada, czyli po dwóch dniach od udostępnienia filmu (w tym czasie w aplikacji obejrzało go ponad 1,5 mln osób), konto 17-latki zostało zablokowane.

W środę 27 listopada TikTok przywrócił profil dziewczyny, tłumacząc jego zablokowanie opublikowaniem przez Ferozę wcześniej innego filmu, w którym znajdowało się zdjęcie Osamy Bin Ladena.

Także w środę z serwisu zniknęło samo wideo, które w między czasie zostało skopiowane i wielokrotnie udostępniane przez innych użytkowników. Dziewczyna opowiedziała o tym na Twitterze. Ponownie udostępniła film i poprosiła o rozpowszechnianie go.

Po 50 minutach TikTok przywrócił wideo, tłumacząc w specjalnym oświadczeniu, że przyczyną usunięcia był "błąd ludzki w moderacji".

"Przepraszamy użytkowniczkę naszej platformy za ten błąd" - przekazał przedstawiciel platformy TikTok, należącej do chińskiego przedsiębiorstwa ByteDance.

W rozmowie z BBC Aziz przyznała, że nie wierzy w tłumaczenia TikTok'a i na różnych platformach ma zamiar nadal zamieszczać filmy dotyczące sytuacji Ujgurów.



Obozy dla Ujgurów - wyciek dokumentów

Ujgurzy to mniejszość muzułmańska zamieszkująca region Sinciang na zachodzie Chin. O istniejących tam obozach informowano od 2018 roku. W ubiegłym tygodniu Amerykański dziennik "New York Times" ujawnił i opisał dokumenty dotyczące prowadzonej przez Pekin stanowczej kampanii wobec Ujgurów.

Kolejne informacje dotyczące tej sprawy opublikowały w niedzielę między innymi BBC i "El Pais", we współpracy z Międzynarodowym Konsorcjum Dziennikarstwa Śledczego. Wynika z nich, że ludzie przetrzymywani w obozach byli indoktrynowani i karani. Według BBC, dotyczyć to mogło około miliona osób.

Pekin utrzymuje, że obozy oferują "dobrowolną edukację i ćwiczenia".