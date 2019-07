May w Poznaniu. "Polska jest wiodącym partnerem w Europie Środkowej"

Premier Theresa May przyjechała do Poznania na piątkowe spotkanie szefów rządów w ramach szczytu tak zwanego procesu berlińskiego. Ma on służyć wspieraniu europejskich aspiracji sześciu państw z regionu Bałkanów Zachodnich: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej i Serbii. Szefowa brytyjskiego rządu zapewniła o dalszym rozwoju stosunków z Polską, pomimo planowanego brexitu.

Theresa May odpowiedziała na pytania Polskiej Agencji Prasowej przed przyjazdem na piątkowe spotkanie szefów rządów w Poznaniu.

"Dzielimy wiele wspólnych wyzwań, które przekraczają granice"

"Początek i sygnał naszego zaangażowania finansowego na Bałkanach Zachodnich" Pytana o stanowisko rządu w Londynie w sprawie europejskich aspiracji sześciu państw bałkańskich, premier podkreśliła, że "Wielka Brytania chce pomóc Bałkanom Zachodnim na ścieżce do stabilności, wolności od konfliktu i szkodliwych wpływów, a także zdolności rozwiązywania własnych problemów".



Jak zaznaczyła, leży to "zdecydowanie w naszym interesie". - Dzielimy wiele wspólnych wyzwań, które przekraczają granice, jak na przykład poważna przestępczość zorganizowana czy nielegalna migracja - zauważyła May.



- Opuszczając Unię Europejską i wyznaczając dla siebie nową drogę w świecie, nadal pozostajemy w pełni zaangażowani w kwestie europejskiego bezpieczeństwa - zapewniła May.



Dodała, że choć "decyzja o tym, czy członkostwo w Unii Europejskiej jest najlepszą drogą do zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu pozostaje w gestii państw Bałkanów Zachodnich" to brytyjski rząd "będzie nadal wspierać kraje zaangażowane w proces akcesyjny przy spełnianiu koniecznych wymogów".

"Wciąż obserwujemy destabilizującą aktywność Rosji"

W rozmowie z PAP May odrzuciła wyrażoną w ubiegłotygodniowym wywiadzie rosyjskiego prezydenta Władimira Putina dla dziennika "Financial Times" sugestię zresetowania napiętych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Wielką Brytanią a Rosją. Podkreśliła, że choć rząd w Londynie "pozostaje otwarty na inną relację, to nie może to się wydarzyć, dopóki nie dojdzie do jasnej zmiany (...), która udowodniłaby zgodność (działań Moskwy) z prawami, normami i wartościami międzynarodowymi".



- Wciąż obserwujemy destabilizującą aktywność Rosji, która podkopuje nasze zbiorowe bezpieczeństwo, między innymi przez trwającą, nielegalną aneksję Krymu, przeprowadzane przez rosyjskie agencje wywiadowcze nieodpowiedzialne ataki na inne rządy w cyberprzestrzeni oraz oczywiście użycie w ubiegłym roku na ulicach Wielkiej Brytanii środka paralityczno-drgawkowego, który doprowadził do śmierci niewinnej brytyjskiej obywatelki - zaznaczyła May. Odniosła się do próby zabójstwa byłego pułkownika GRU i współpracownika brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala za pomocą silnie trującej substancji typu Nowiczok. 44-letnia Dawn Sturgess stała się przypadkową ofiarą ataku na Skripala po tym, jak kilka miesięcy po zamachu jej partner znalazł zawierającą nowiczok buteleczkę, udającą opakowanie popularnych perfum. Kobieta trafiła do szpitala, a następnie zmarła.

Brytyjska premier oceniła, że "najlepszą obroną wobec rosyjskiej agresji jest szeroka międzynarodowa koalicja mająca na celu stawianie oporu szkodliwym wpływom" Moskwy. Ponownie odniosła się do wspólnej reakcji sojuszników Wielkiej Brytanii na sprawę Skripala, w wyniku której "ponad 150 rosyjskich oficerów wywiadu zostało wyrzuconych z wielu państw na całym świecie, w tym czterech z Polski".

May o losie emigrantów po brexicie

W kontekście planowanego wyjścia z UE, szefowa rządu w Londynie odrzuciła sugestie, że niektóre z jej komentarzy dotyczących migrantów z państw członkowskich Unii mogły osobiście dotknąć ponad trzy miliony osób, które osiedliły się w Wielkiej Brytanii, w tym około miliona Polaków.



May była krytykowana za wypowiedzi, że "będąc obywatelem świata jest się obywatelem znikąd" i określanie migrantów z państw członkowskich UE mianem osób "wpychających się poza kolejką" do systemu imigracyjnego.



Jak premier argumentowała w odpowiedzi na pytanie PAP, "od samego początku procesu brexitu ochrona praw obywateli była jednym z naszych najważniejszych priorytetów". Zapewniła, że brytyjskie władze "zdają sobie sprawę z wkładu, jaki obywatele Unii Europejskiej wnoszą we współczesną Wielką Brytanię i chcą, aby tutaj pozostali".



- Z tego powodu zagwarantowaliśmy prawa obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii we wszystkich scenariuszach i zadbaliśmy o to, aby wszyscy mogli aplikować o tak zwany status osiedlony bez ponoszenia kosztów - wskazywała. Dodała, że obecnie w systemie złożono już ponad 800 tys. wniosków.



- Obywatele Unii Europejskiej i ich rodziny muszą wykonać jedynie trzy kroki: potwierdzić swoją tożsamość, pokazać, że żyją w Wielkiej Brytanii i ujawnić, czy, a jeśli tak, to za co byli karani. Niezależnie od tego, czy wypracujemy porozumienie z Unią, będą mieli czas co najmniej do 31 grudnia 2020 roku, aby złożyć swoje aplikacje - przypomniała. Dodała, że wciąż czeka na podobne gwarancje ze strony pozostałych państw członkowskich dotyczące Brytyjczyków mieszkających na kontynencie.

"Relacja między Wielką Brytanią a Polską rosła w siłę"

62-letnia May, która ustąpi ze stanowiska premiera pod koniec lipca, przekonywała, że w trakcie trzech lat jej rządów "relacja między Wielką Brytanią a Polską rosła w siłę". Zapewniła, że "wierzy, że będzie ona nadal ważna dla obu państw także w kolejnych latach, niezależnie od wyniku negocjacji w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej".



Jak argumentowała, oba kraje są "naturalnymi i długotrwałymi sojusznikami o wspólnych interesach i punkcie widzenia na wiele globalnych kwestii", a "choć w tym roku obchodzimy 100-lecie odnowienia relacji dyplomatycznych między naszymi krajami, to nasza przyjaźń sięga nawet odleglejszych czasów".



- W ostatnich latach oparliśmy się o tę historię, rozwijając współczesne partnerstwo strategiczne. Polska jest wiodącym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii w Europie Środkowej. Jesteśmy także silnymi sojusznikami w ramach NATO, spełniając zobowiązanie do wydawania 2 procent PKB na obronność, a milionowa diaspora Polaków w Wielkiej Brytanii może służyć jako żywy przykład połączenia między naszymi krajami - wyliczała.

"Trzeba zrealizować wolę Brytyjczyków dotyczącą brexitu"

Odchodząca brytyjska premier dotychczas odmówiła udzielenia publicznego poparcia któregoś z kandydatów na swoich następców. O tę funkcję starają się: były minister spraw zagranicznych i jeden z czołowych zwolenników brexitu Boris Johnson, a także obecny szef dyplomacji Jeremy Hunt.



Pytana o radę dla swojego następcy, May zastrzegła, że "nie jest to jej rolą", ale podkreśliła jednocześnie, że "jest jasne, że trzeba zrealizować wolę Brytyjczyków dotyczącą brexitu", co - jak zaznaczyła - będzie wymagało m.in. znalezienia większości parlamentarnej dla jakiegokolwiek proponowanego rozwiązania.



- Jestem jednak pewna, że Wielka Brytania nadal będzie odgrywała wiodącą rolę w takich kwestiach, jak zmiana klimatu czy bezpieczeństwo Europy, a także będzie miała istotny wpływ na wydarzenia na scenie międzynarodowej - zakończyła Theresa May.

