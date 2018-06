May oddała hołd ofiarom zamachu w Londynie

Foto: PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Video: Kontakt24

Tak wyglądała akcja londyńskiej policji na Borough Market

05.06 | Tzw. Państwo Islamskie przyznało się do zamachu w Londynie, gdzie zginęło co najmniej 7 osób, a 48 trafiło do szpitala. Brytyjska policja zastrzeliła 3 napastników ale nie podała ich tożsamości do publicznej wiadomości. Na Kontakt24 dostaliśmy nagranie dokumentujące akcję policji na Borough Market w nocy z soboty na niedzielę.

